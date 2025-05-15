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Финансист назвал “невидимую руку рынка” главным риском для сильного рубля - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Финансист назвал “невидимую руку рынка” главным риском для сильного рубля
Финансист назвал “невидимую руку рынка” главным риском для сильного рубля - 15.05.2025, ПРАЙМ
Финансист назвал “невидимую руку рынка” главным риском для сильного рубля
Главными угрозами для сильного рубля по-прежнему являются геополитика, сокращение доходов от экспорта энергоносителей, а также “невидимая рука рынка”, рассказал | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T03:03+0300
2025-05-15T03:03+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Главными угрозами для сильного рубля по-прежнему являются геополитика, сокращение доходов от экспорта энергоносителей, а также “невидимая рука рынка”, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.По его словам, геополитические риски трансформируются из внешнего шока в устойчивое ограничение рублевой стабильности. Санкции против банков, финансовой инфраструктуры и расчётных платформ, включая блокировку корреспондентских счетов и SWIFT-ограничения, снижают доверие к рублю, как к средству международных расчётов.“Дополнительное давление оказывает введенное в 2023 году санкционное ограничение на Московскую биржу, что резко сократило участие иностранных маркетмейкеров и ликвидность валютных торгов. Рубль становится менее ликвидным и более волатильным активом — с ограниченным доверием и доступностью за пределами РФ”, - указал финансист.Хотя Россия по-прежнему получает миллиарды долларов от экспорта нефти, реальный объем валютной выручки ниже потенциального. Причины: продажа нефти марки Urals с существенным дисконтом — до 10–15 долларов за баррель к Brent, использование схем "теневого флота" и посредников, что снижает прозрачность и репатриацию выручки, перевод расчетов в юани и рупии, которые иногда не возвращаются в валютный оборот РФ.Банк России проводит монетарную политику инфляционного таргетирования с высокой ключевой ставкой (21% в 2025 году), что теоретически должно поддерживать курс рубля за счет притока средств в рублевые активы. Однако на практике эффект ограничен.“Таким образом, рубль остается в значительной степени заложником “невидимой руки” рынка, в то время как рынок всё больше искажается санкциями, ограничениями и непредсказуемостью”, - подытожил Косов.
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рынок, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют
Рынок, реальный эффективный курс рубля, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курсы валют
03:03 15.05.2025
 
Финансист назвал “невидимую руку рынка” главным риском для сильного рубля

Финансист Косов: "невидимая рука рынка" и геополитика угрожают сильному рублю

© РИА Новости . Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Игорь Руссак
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Главными угрозами для сильного рубля по-прежнему являются геополитика, сокращение доходов от экспорта энергоносителей, а также “невидимая рука рынка”, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.
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По его словам, геополитические риски трансформируются из внешнего шока в устойчивое ограничение рублевой стабильности. Санкции против банков, финансовой инфраструктуры и расчётных платформ, включая блокировку корреспондентских счетов и SWIFT-ограничения, снижают доверие к рублю, как к средству международных расчётов.
“Дополнительное давление оказывает введенное в 2023 году санкционное ограничение на Московскую биржу, что резко сократило участие иностранных маркетмейкеров и ликвидность валютных торгов. Рубль становится менее ликвидным и более волатильным активом — с ограниченным доверием и доступностью за пределами РФ”, - указал финансист.
Хотя Россия по-прежнему получает миллиарды долларов от экспорта нефти, реальный объем валютной выручки ниже потенциального. Причины: продажа нефти марки Urals с существенным дисконтом — до 10–15 долларов за баррель к Brent, использование схем "теневого флота" и посредников, что снижает прозрачность и репатриацию выручки, перевод расчетов в юани и рупии, которые иногда не возвращаются в валютный оборот РФ.
Банк России проводит монетарную политику инфляционного таргетирования с высокой ключевой ставкой (21% в 2025 году), что теоретически должно поддерживать курс рубля за счет притока средств в рублевые активы. Однако на практике эффект ограничен.
“Таким образом, рубль остается в значительной степени заложником “невидимой руки” рынка, в то время как рынок всё больше искажается санкциями, ограничениями и непредсказуемостью”, - подытожил Косов.
 
Рынокреальный эффективный курс рубляКурс доллара к рублю ЦБ РФКурсы валют
 
 
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