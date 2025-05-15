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Рубль несколько дешевеет к юаню на Московской бирже

Рубль несколько дешевеет к юаню на Московской бирже - 15.05.2025, ПРАЙМ

Рубль несколько дешевеет к юаню на Московской бирже

Курс рубля в четверг снижается к юаню на Московской бирже: китайская валюта пытается закрепиться выше отметки 11,1 рубля, при этом есть факторы, которые не... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T13:23+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг снижается к юаню на Московской бирже: китайская валюта пытается закрепиться выше отметки 11,1 рубля, при этом есть факторы, которые не дадут нацвалюте значительно ослабнуть, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.13 мск растёт на 5 копеек к предыдущему закрытию, до 11,11 рубля, дневной диапазон составляет 11,09-11,17 рубля. Но есть много фундаментальных факторов, играющих против серьёзного ослабления рубля, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Так, накануне Банк России сообщил, что в апреле суммарные покупки валюты клиентами банков были минимальными с июля 2024 года. Население также снижает покупку валюты, а небольшое сокращение ее продаж крупнейшими экспортерами вызвано падением цен на нефть, а не стремлением создать валютные резервы", - добавляет он. "Участники торгов будут ждать новости по переговорному процессу из Стамбула, которые могут оказать существенное влияние на динамику рубля. Так, в базовом сценарии на четверг мы ожидаем, что юань сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 рубля и может несколько отступить от его нижней границы. В случае же поступления позитивных новостей из Стамбула не исключаем снижения китайской валюты в район 10,8-11 рублей", - добавляет Богдан Зварич из ПСБ.

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рынок, стамбул, москва, псб