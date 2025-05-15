https://1prime.ru/20250515/rubl-857609666.html
Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже в четверг
Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже в четверг - 15.05.2025, ПРАЙМ
Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже в четверг
Курс рубля в четверг колеблется в минусе против юаня на Московской бирже, китайская валюта пытается закрепиться на уровне 11,1 рубля, следует из данных... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:18+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в четверг колеблется в минусе против юаня на Московской бирже, китайская валюта пытается закрепиться на уровне 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.05 мск повышался на 5 копеек (+0,45%), до 11,11 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,08-11,17 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,55 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,25 против 7,207 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,05 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ Юань в четверг на Мосбирже прибавляет против рубля первый день на текущей неделе: курс китайской валюты пытается закрепиться на уровне 11,1 рубля. "Несмотря на текущую коррекцию рубля вниз, устойчивость рубля обеспечивается минимальным спросом на валюту с момента прекращения прошлым летом валютных торгов долларами и евро на Московской бирже. Видимо, во многом низкий спрос на валюту обусловлен устойчивым ростом доли рубля в расчетах за импорт, в феврале она обновила рекорд - 53,5%, активно повышаясь с середины 2024 года", - комментируют аналитики Райффайзенбанка. Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,15% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,3% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.03 мск падала на 2,4%, до 64,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 100,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Жесткие денежно-кредитные условия, вынуждающие экспортеров продавать больше валюты, а импортеров - меньше покупать, в том числе из-за ослабленной активности потребителей, поддерживают рубль, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Скорее всего, до конца недели курс юаня будет находиться в диапазоне 11,07–11,2 рубля", - оценивает он. При текущих ценах на нефть и объеме продаж валюты Центробанком РФ в рамках зеркалирования трат ФНБ фундаментальный курс составляет 94-95 рублей за доллар, оценивают аналитики Райффайзенбанка.
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рынок, торги, россия, рф, сша, дмитрий бабин, райффайзенбанк, "бкс мир инвестиций", фнб
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, РФ, США, Дмитрий Бабин, Райффайзенбанк, "БКС Мир инвестиций", ФНБ
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в четверг колеблется в минусе против юаня на Московской бирже, китайская валюта пытается закрепиться на уровне 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.05 мск повышался на 5 копеек (+0,45%), до 11,11 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,08-11,17 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,55 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,25 против 7,207 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,05 рубля.
РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ
Юань в четверг на Мосбирже прибавляет против рубля первый день на текущей неделе: курс китайской валюты пытается закрепиться на уровне 11,1 рубля.
"Несмотря на текущую коррекцию рубля вниз, устойчивость рубля обеспечивается минимальным спросом на валюту с момента прекращения прошлым летом валютных торгов долларами и евро на Московской бирже. Видимо, во многом низкий спрос на валюту обусловлен устойчивым ростом доли рубля в расчетах за импорт, в феврале она обновила рекорд - 53,5%, активно повышаясь с середины 2024 года", - комментируют аналитики Райффайзенбанка.
Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,15% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,3% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.03 мск падала на 2,4%, до 64,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 100,7 пункта.
Жесткие денежно-кредитные условия, вынуждающие экспортеров продавать больше валюты, а импортеров - меньше покупать, в том числе из-за ослабленной активности потребителей, поддерживают рубль, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Скорее всего, до конца недели курс юаня будет находиться в диапазоне 11,07–11,2 рубля", - оценивает он.
При текущих ценах на нефть и объеме продаж валюты Центробанком РФ в рамках зеркалирования трат ФНБ фундаментальный курс составляет 94-95 рублей за доллар, оценивают аналитики Райффайзенбанка.
Рубль несколько дешевеет к юаню на Московской бирже