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Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле
На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:54+0300
2025-05-15T13:54+0300
политика
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пишут много разного, в том числе недостоверного. Я на данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стамбуле 16 мая.
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россия, общество , сша, стамбул, сергей лавров, марко рубио, сергей рябков, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Стамбул, Сергей Лавров, Марко Рубио, Сергей Рябков, МИД РФ
13:54 15.05.2025
 
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле

Рябков: оснований для встречи Лаврова и Рубио в Стамбуле 16 мая нет

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пишут много разного, в том числе недостоверного. Я на данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стамбуле 16 мая.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Уиткофф и Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, пишет Reuters
Вчера, 17:41
 
ПолитикаРОССИЯОбществоСШАСтамбулСергей ЛавровМарко РубиоСергей РябковМИД РФ
 
 
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