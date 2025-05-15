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Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле

Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ

Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле

На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая,... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T13:54+0300

2025-05-15T13:54+0300

2025-05-15T13:54+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пишут много разного, в том числе недостоверного. Я на данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стамбуле 16 мая.

https://1prime.ru/20250514/reyter-857572958.html

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россия, общество , сша, стамбул, сергей лавров, марко рубио, сергей рябков, мид рф