https://1prime.ru/20250515/rynok--857607308.html

Российский рынок акций заметно снижается днем в четверг

Российский рынок акций заметно снижается днем в четверг - 15.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций заметно снижается днем в четверг

Российский рынок акций демонстрирует днем в четверг заметное снижение в ожидании переговоров в Стамбуле, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T15:31+0300

2025-05-15T15:31+0300

2025-05-15T15:31+0300

экономика

рынок

торги

акции

стамбул

турция

владимир чернов

мосбиржа

риком-траст

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/79475/24/794752490_0:223:2849:1826_1920x0_80_0_0_c08cca8379bc81fc7c9cf9d7c28f91ff.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем в четверг заметное снижение в ожидании переговоров в Стамбуле, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.22 мск падал на 2,54%, до 2 849,83 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 3,01%, до 64,1 доллара за баррель. "Российский рынок акций в четверг торгуется в "красной" зоне… Сегодня линией "поддержки" для отечественного бенчмарка выступает уровень 2800 пунктов", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Развитие существенной коррекции на вчерашней вечерней торговой сессии началось после 22.00, когда стал известен состав российской делегации для переговоров в Турции, отметил он. "Индекс Мосбиржи падает ниже 2850, вероятно, на геополитике, отсутствие президентов стран на переговорах в Стамбуле может вызывать вопрос у рынка относительно того, будет ли какая-то договоренность достигнута", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". Также немаловажную роль в снижении котировок играет падение цен на нефть, добавляет Кристина Гудым из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции СПБ Биржи (+2,42%) реагируют высокими колебаниями на новости геополитики, так как в случае улучшения международных отношений появится надежда на смягчение или снятие санкций в отношении этой площадки. Дополнительный позитив связан с размещением на ней первых исламских ЦФА, что должно увеличить комиссионные доходы эмитента и в перспективе существенно расширить перечень торговых инструментов", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также дорожают акции "Сегежи" (+2,12%), "ОВК" (+1,83%), АФК "Система" (+1,70%), ЛСР (+1,53%). Заметно снижаются акции "Мосэнерго" (-2,81%), "М.Видео" (-2,38%), "Фармсинтеза" (-2,24%), "Полюса" (-2,03%), "Газпрома" (-1,46%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает завершения сегодняшней торговой сессии в диапазоне 2800-2900 пунктов. Гудым ожидает закрытия рынка в "красной зоне". "Технически, при негативном развитии событий, в случае ухода индекса Мосбиржи ниже ближайшей линии "поддержки" 2800 пунктов, следующий, более сильный уровень, способный поддержать отечественный бенчмарк, будет уже в районе 2750 пунктов", - считает Муштаков.

https://1prime.ru/20250515/rynok-857595552.html

стамбул

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, стамбул, турция, владимир чернов, мосбиржа, риком-траст, ук альфа-капитал