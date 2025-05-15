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Российский рынок акций ощутимо снижается к полудню - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций ощутимо снижается к полудню
Российский рынок акций ощутимо снижается к полудню - 15.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций ощутимо снижается к полудню
Российский рынок акций ощутимо снижается в ходе первых двух часов основной сессии четверга, инвесторы ждут развития ситуации на переговорах по Украине в Турции, | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:07+0300
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экономика
рынок
акции
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо снижается в ходе первых двух часов основной сессии четверга, инвесторы ждут развития ситуации на переговорах по Украине в Турции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.56 мск падал на 2,46%, до 2852,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,24%, до 1183,73 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Полюса" (-1,1%), "Северстали" (-1,1%), "Лукойла" (-1%), "Селигдара" (-1,3%). Растут в цене бумаги "Аэрофлота" (+1,3%), ПИКа (+1,2%), "Совкомфлота" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%). Индекс Мосбиржи сползает в направлении чуть ниже отметки 2800 пунктов, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Здесь рисковым инвесторам можно пытаться начинать покупки. Однако очень многое будет зависеть от первых итогов стамбульской встречи по Украине и риторики комментариев. Так что сегодня ждем повышенную волатильность", - добавляет он. Повышенная волатильность на фондовом рынке в четверг может сохраниться ввиду неопределенности относительно итогов прямых контактов делегаций России и Украины, способных стать триггером для активизации крупных игроков, также говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Ждем, что до появления новостей с переговоров индекс Мосбиржи будет находиться между 2840 и 2900 пунктами", - добавляет он.
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рынок, акции, торги, москва, турция, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, МОСКВА, ТУРЦИЯ, Мосбиржа
12:07 15.05.2025
 
Российский рынок акций ощутимо снижается к полудню

Индекс Мосбиржи упал на 2,46% в ходе основной сессии четверга

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо снижается в ходе первых двух часов основной сессии четверга, инвесторы ждут развития ситуации на переговорах по Украине в Турции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.56 мск падал на 2,46%, до 2852,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,24%, до 1183,73 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "Полюса" (-1,1%), "Северстали" (-1,1%), "Лукойла" (-1%), "Селигдара" (-1,3%). Растут в цене бумаги "Аэрофлота" (+1,3%), ПИКа (+1,2%), "Совкомфлота" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%).
Индекс Мосбиржи сползает в направлении чуть ниже отметки 2800 пунктов, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Здесь рисковым инвесторам можно пытаться начинать покупки. Однако очень многое будет зависеть от первых итогов стамбульской встречи по Украине и риторики комментариев. Так что сегодня ждем повышенную волатильность", - добавляет он.
Повышенная волатильность на фондовом рынке в четверг может сохраниться ввиду неопределенности относительно итогов прямых контактов делегаций России и Украины, способных стать триггером для активизации крупных игроков, также говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Ждем, что до появления новостей с переговоров индекс Мосбиржи будет находиться между 2840 и 2900 пунктами", - добавляет он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Российский рынок акций снижается более чем на 1,6%
08:21
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиМОСКВАТУРЦИЯМосбиржа
 
 
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