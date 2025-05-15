Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250515/rynok-857612112.html
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула - 15.05.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула
Российский рынок акций чуть замедлил снижение после слов главы переговорной делегации России в Стамбуле Владимира Мединского, следует из данных торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:13+0300
2025-05-15T17:13+0300
экономика
рынок
торги
россия
стамбул
москва
украина
владимир зеленский
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_0:205:2829:1796_1920x0_80_0_0_3d0a3259fe33d853969dcb84d8f841ad.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций чуть замедлил снижение после слов главы переговорной делегации России в Стамбуле Владимира Мединского, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 17.06 мск он снижается на 2,41%, до 2 853,63 пункта, после новостей он достигал 2862,05 пункта, замедляя снижение до 2,13%. До новостей рынок акций падал на 3,11%. Глава делегации России Владимир Мединский заявил, что делегация сохраняет рабочий настрой перед переговорами, он также добавил, что российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине. Чуть позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг.
https://1prime.ru/20250515/rynok--857607308.html
стамбул
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_81:0:2748:2000_1920x0_80_0_0_de498f660235839856514eee3c800f2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, россия, стамбул, москва, украина, владимир зеленский, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, Стамбул, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Мосбиржа
17:13 15.05.2025
 
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула

Российский рынок акций замедлил снижение после слов главы делегации Мединского

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБиржевые торги
Биржевые торги - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций чуть замедлил снижение после слов главы переговорной делегации России в Стамбуле Владимира Мединского, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 17.06 мск он снижается на 2,41%, до 2 853,63 пункта, после новостей он достигал 2862,05 пункта, замедляя снижение до 2,13%. До новостей рынок акций падал на 3,11%.
Глава делегации России Владимир Мединский заявил, что делегация сохраняет рабочий настрой перед переговорами, он также добавил, что российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине. Чуть позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг.
#Российская фондовая биржа ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Российский рынок акций заметно снижается днем в четверг
15:31
 
ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯСтамбулМОСКВАУКРАИНАВладимир ЗеленскийМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала