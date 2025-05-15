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Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула

Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула - 15.05.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула

Российский рынок акций чуть замедлил снижение после слов главы переговорной делегации России в Стамбуле Владимира Мединского, следует из данных торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T17:13+0300

2025-05-15T17:13+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций чуть замедлил снижение после слов главы переговорной делегации России в Стамбуле Владимира Мединского, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 17.06 мск он снижается на 2,41%, до 2 853,63 пункта, после новостей он достигал 2862,05 пункта, замедляя снижение до 2,13%. До новостей рынок акций падал на 3,11%. Глава делегации России Владимир Мединский заявил, что делегация сохраняет рабочий настрой перед переговорами, он также добавил, что российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине. Чуть позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг.

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рынок, торги, россия, стамбул, москва, украина, владимир зеленский, мосбиржа