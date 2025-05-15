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Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула - 15.05.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула
Российский рынок акций чуть замедлил снижение после слов главы переговорной делегации России в Стамбуле Владимира Мединского, следует из данных торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:13+0300
2025-05-15T17:13+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций чуть замедлил снижение после слов главы переговорной делегации России в Стамбуле Владимира Мединского, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 17.06 мск он снижается на 2,41%, до 2 853,63 пункта, после новостей он достигал 2862,05 пункта, замедляя снижение до 2,13%. До новостей рынок акций падал на 3,11%. Глава делегации России Владимир Мединский заявил, что делегация сохраняет рабочий настрой перед переговорами, он также добавил, что российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине. Чуть позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг.
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рынок, торги, россия, стамбул, москва, украина, владимир зеленский, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, Стамбул, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи замедлил падение после новостей из Стамбула
Российский рынок акций замедлил снижение после слов главы делегации Мединского
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций чуть замедлил снижение после слов главы переговорной делегации России в Стамбуле Владимира Мединского, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 17.06 мск он снижается на 2,41%, до 2 853,63 пункта, после новостей он достигал 2862,05 пункта, замедляя снижение до 2,13%. До новостей рынок акций падал на 3,11%.
Глава делегации России Владимир Мединский заявил, что делегация сохраняет рабочий настрой перед переговорами, он также добавил, что российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах в Стамбуле по Украине. Чуть позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг.
Российский рынок акций заметно снижается днем в четверг