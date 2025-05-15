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Российский рынок акций снизился на 2,88 процента

Российский рынок акций снизился на 2,88 процента - 15.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 2,88 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,88%, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,88%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 2,88% - до 2 840,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,62%, до 1 179,19 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 1 113,98 пункта.

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2025

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рынок, акции, мосбиржа, ртс