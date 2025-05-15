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Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 15.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T19:27+0300

2025-05-15T19:27+0300

2025-05-15T19:27+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 2,88% - до 2 840,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,62%, до 1 179,19 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 1 113,98 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дешевел на 2,33% - до 64,55 доллара за баррель. ВНЕШНИЙ ФОН "Геополитическая неопределенность опять выросла. К тому же нефть понесла заметные ценовые потери, рубль остается крепким, а данные Росстата, вышедшие накануне, оказались неоднозначными", - перечислил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций" факторы, влияющие на рынок. Еще одним негативом стали сообщения о том, что комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения, добавил он. "Российские инвесторы с осторожностью относятся к началу переговоров между Россией и Украиной… Очередная коррекция цен на нефть, вероятно, связанная с контактами между США и Саудовской Аравией, негативно влияет на индекс Мосбиржи", - отметил Андрей Алексеев из УК "Первая". "Российский рынок к концу сессии остался в заметном минусе, так и не дождавшись начала запланированных на сегодня мирных переговоров с Украиной в Турции… Ожидания важных новостей провоцируют осторожность на биржах, а шансы обновления индексом Мосбиржи как апрельского максимума 3053 пункта в случае обнадеживающих сигналов, так и майского минимума 2731 пункт при срыве переговоров примерно равны", - прокомментировала Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ "Акции "Аэрофлота"(+1,3%) позитивно реагируют на публикацию результатов по РСБУ за первый квартал, в которых выручка авиаперевозчика увеличилась на 12,4% год к году, до 163,12 миллиарда рублей, а чистый убыток в объеме 6,92 миллиарда рублей, полученный в январе-марте 2024-го, сменился чистой прибылью в размере 56,56 миллиарда рублей", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Заметный рост продемонстрировали также акции "Сегежи" (+2,4%), ОВК (+1,93%), НМТП (+1,64%), МТС (+1,55%), "СПБ Биржи" (+1,41%). Акции "Лукойла" подешевели на 1,72%. Акционеры компании, как и ожидалось, утвердили выплату финальных дивидендов за 2024 год в размере 541 рубль, однако котировки оказались под давлением из-за падения цен на нефть, отметил Чернов. В лидерах снижения также акции "Мосэнерго" (-2,9%), "М.видео" (-1,99%), "Фармсинтеза" (-1,96%), "Московского кредитного банка" (-1,93%), "Газпрома" (-1,72%). ПРОГНОЗЫ "В конце недели торговая активность может быть невысокой с учетом вновь возросшей неопределенности в геополитике. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 мая – 2800-2900 пунктов", - сказал Шепелев. Чернов ожидает индекс Мосбиржи в пятницу в диапазоне 2800–3000 пунктов.

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украина, сша, владимир чернов, елена кожухова, мосбиржа, ртс, росстат, рынок