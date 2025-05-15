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Рютте отказался назвать Россию главной угрозой НАТО

Рютте отказался назвать Россию главной угрозой НАТО - 15.05.2025, ПРАЙМ

Рютте отказался назвать Россию главной угрозой НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, будет ли внесена в итоговую декларацию саммита альянса в Гааге позиция о том, что Россия якобы... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:27+0300

2025-05-15T14:27+0300

2025-05-15T14:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, будет ли внесена в итоговую декларацию саммита альянса в Гааге позиция о том, что Россия якобы "представляет угрозу всему НАТО". "Я ожидаю, что саммит НАТО в Гааге уделит большое внимание оборонно-промышленному комплексу, производству, расходам на оборону… чтобы убедиться, что есть финансы на реализацию этих планов… Мы посмотрим, каким именно будет формат этих выводов, сделанных в ходе встречи", - сказал он на вопрос журналиста о том, будет ли в декларации упомянута Россия в качестве "главной угрозы альянсу". При этом Рютте добавил, что сам лично "всегда повторяет, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу". Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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мировая экономика, россия, москва, гаага, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато