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Мерц анонсировал принятие нового пакета санкций ЕС против России во вторник
Мерц анонсировал принятие нового пакета санкций ЕС против России во вторник - 15.05.2025, ПРАЙМ
Мерц анонсировал принятие нового пакета санкций ЕС против России во вторник
Евросоюз примет новый пакет санкций против РФ во вторник, 20 мая, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T22:49+0300
2025-05-15T22:49+0300
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Евросоюз примет новый пакет санкций против РФ во вторник, 20 мая, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее осведомленный источник в Совете Евросоюза сообщил РИА Новости, что постпреды стран-членов ЕС согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций в отношении РФ, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Этот пакет готов и будет принят во вторник в Брюсселе", - сообщил Мерц телеканалу ZDF. Политик добавил, что новые ограничительные меры вступят в силу в тот же день. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих странах Запада неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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рф, фридрих мерц, владимир путин, ес, санкции против рф
РФ, Фридрих Мерц, Владимир Путин, ЕС, санкции против РФ
Мерц анонсировал принятие нового пакета санкций ЕС против России во вторник
Канцлер ФРГ: новый пакет санкций ЕС против России будет принят во вторник
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Евросоюз примет новый пакет санкций против РФ во вторник, 20 мая, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Ранее осведомленный источник в Совете Евросоюза сообщил РИА Новости, что постпреды стран-членов ЕС согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций в отношении РФ, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
"Этот пакет готов и будет принят во вторник в Брюсселе", - сообщил Мерц телеканалу ZDF.
Политик добавил, что новые ограничительные меры вступят в силу в тот же день.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих странах Запада неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ФРГ обсуждает с другими странами ЕС новые санкции против России