https://1prime.ru/20250515/sberbank--857589182.html
Сбербанк в I квартале нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,5%
Сбербанк в I квартале нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,5% - 15.05.2025, ПРАЙМ
Сбербанк в I квартале нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,5%
Сбербанк в январе-апреле нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,5%, до 542,3 миллиарда рублей, сообщил банк. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T10:00+0300
2025-05-15T10:00+0300
2025-05-15T10:18+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-апреле нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,5%, до 542,3 миллиарда рублей, сообщил банк."За первые четыре месяца 2025 года чистая прибыль ПАО Сбербанк выросла на 9,5% год к году до 542,3 миллиарда рублей при рентабельности капитала 22,5%", - заявил глава банка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.Также из материалов банка следует, что за апрель 2025 года чистая прибыль достигла 137,8 миллиарда рублей, что на 5,1% выше аналогичного показателя 2024 года.Чистые процентные доходы за четыре месяца 2025 года выросли на 13,8% год к году, до 942,4 миллиарда рублей за счет увеличения объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в апреле составил 10,2% год к году.Чистые комиссионные доходы за четыре месяца 2025 года выросли на 0,5% год к году, до 226,5 миллиарда рублей за счет роста объемов эквайринга. При этом в апреле чистые комиссионные доходы снизились на 3,6% год к году на фоне высокой базы прошлого года, сформированной за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных и розничных клиентов, пояснил банк.Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за четыре месяца 2025 года снизились на 63,7% год к году, до 84,3 миллиарда рублей. В апреле данный показатель составил 19,5 миллиарда рублей, существенное влияние на размер созданных резервов оказывает укрепление рубля.Отмечается, что количество розничных клиентов выросло на 0,7 миллиона с начала года, до 110,6 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов выросло на 1,7% с начала года, до 3,4 миллиона компаний.
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бизнес, банки, герман греф, сбербанк
Экономика, Бизнес, Банки, Герман Греф, Сбербанк
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-апреле нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,5%, до 542,3 миллиарда рублей, сообщил банк.
"За первые четыре месяца 2025 года чистая прибыль ПАО Сбербанк выросла на 9,5% год к году до 542,3 миллиарда рублей при рентабельности капитала 22,5%", - заявил глава банка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.
Также из материалов банка следует, что за апрель 2025 года чистая прибыль достигла 137,8 миллиарда рублей, что на 5,1% выше аналогичного показателя 2024 года.
Чистые процентные доходы за четыре месяца 2025 года выросли на 13,8% год к году, до 942,4 миллиарда рублей за счет увеличения объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в апреле составил 10,2% год к году.
Чистые комиссионные доходы за четыре месяца 2025 года выросли на 0,5% год к году, до 226,5 миллиарда рублей за счет роста объемов эквайринга. При этом в апреле чистые комиссионные доходы снизились на 3,6% год к году на фоне высокой базы прошлого года, сформированной за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных и розничных клиентов, пояснил банк.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за четыре месяца 2025 года снизились на 63,7% год к году, до 84,3 миллиарда рублей. В апреле данный показатель составил 19,5 миллиарда рублей, существенное влияние на размер созданных резервов оказывает укрепление рубля.
Отмечается, что количество розничных клиентов выросло на 0,7 миллиона с начала года, до 110,6 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов выросло на 1,7% с начала года, до 3,4 миллиона компаний.
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