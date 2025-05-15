https://1prime.ru/20250515/sberezheniya-857619167.html

Правительство одобрил налоговые поправки для долгосрочных сбережений

Правительство одобрил налоговые поправки для долгосрочных сбережений - 15.05.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрил налоговые поправки для долгосрочных сбережений

Правительство РФ одобрило поправки, подготовленные Минфином, по совершенствованию налоговых инструментов для формирования долгосрочных сбережений, сообщается на | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T20:00+0300

2025-05-15T20:00+0300

2025-05-15T20:04+0300

налоги

финансы

минфин

россия

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки, подготовленные Минфином, по совершенствованию налоговых инструментов для формирования долгосрочных сбережений, сообщается на сайте министерства. "Минфин России подготовил поправки, направленные на совершенствование налоговых инструментов для формирования долгосрочных сбережений. Законопроект одобрен на заседании правительства РФ", - говорится в материалах на сайте.Так, поправками предлагается учитывать сберегательные взносы работодателей по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в составе расходов при налогообложении прибыли, а также не облагать их страховыми взносами. "При этом сберегательные взносы будут учитываться в расходах в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а страховыми взносами не будут облагаться суммы в пределах 12% от базы для исчисления страховых взносов по конкретному работнику за расчетный период", - сказано в материалах.Также предлагается уточнить минимальный срок для получения налогового вычета. При проверке условия о минимальном сроке в целях получения налогового вычета предлагается учитывать факт обращения гражданина за выплатой по договору долгосрочных сбережений, а не момент наступления оснований для назначения таких выплат. "При переводе всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор предлагается засчитывать срок действия старого договора, прекращенного с таким переводом", - говорится в материалах.Кроме того, предлагается выравнять условия налогообложения НДФЛ по "долгосрочным продуктам". "Предлагается в отношении налоговой базы по доходам, полученным в виде выплат по договору долгосрочных сбережений, установить ставку НДФЛ в размере 13% (15%) в зависимости от суммы налоговых баз", - сообщает Минфин.Таким образом, как пояснили в министерстве, она сравняется со ставками, действующими настоящее время в отношении страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, а также в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).ВЫЧЕТ НА СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯПоправками также предлагается распространить возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан на страховые взносы по договорам страхования жизни. "Речь в том числе идет о договорах долевого страхования жизни (ДСЖ), которые стали доступны для граждан с 1 января 2025 года", - добавили в Минфине.Помимо этого, предложено сохранить возможность применять старый порядок при определении налоговой базы по НДФЛ на страховые выплаты по договорам страхования жизни, указывается в материалах."До 31 декабря 2024 года страховые выплаты по договорам страхования жизни, связанные с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события, учитывались при определении налоговой базы по НДФЛ только в части превышения, которое определялось по специальному порядку с учетом среднегодовой ставки рефинансирования Банка России (старый порядок). С 2025 года такая налоговая преференция отменена. Под новое регулирование попадают и действующие договоры, заключенные с учетом старого порядка", - говорится в материалах.Поправками предлагается сохранить возможность применения старого порядка для заключенных до 31 декабря 2024 года включительно договоров страхования жизни сроком от 3 лет в отношении части страховых выплат, сформированных за счет инвестиционного дохода за каждый год действия договора до 2025 года, отметили в министерстве."Кроме того, для договоров, срок действия которых превышает 5 лет, законопроектом предлагается предоставить возможность применить по выбору старый порядок или освобождение от НДФЛ страховой выплаты, превышающей суммы внесенных страховых взносов, в размере до 30 млн руб. При этом изменения не будут распространяться на договоры страхования жизни, по которым страховая премия была увеличена после 30 июня 2024 г. Также изменения не будут распространяться на договоры страхования жизни, которыми было предусмотрено условие о возможности их продления", - сказано в материалах.

https://1prime.ru/20250513/sberezheniya-857521340.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, минфин, россия, правительство рф