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РКН фиксирует сбой на российских и зарубежных интернет-сервисах - 15.05.2025, ПРАЙМ
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РКН фиксирует сбой на российских и зарубежных интернет-сервисах
РКН фиксирует сбой на российских и зарубежных интернет-сервисах - 15.05.2025, ПРАЙМ
РКН фиксирует сбой на российских и зарубежных интернет-сервисах
Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T19:59+0300
2025-05-15T19:59+0300
роскомнадзор
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технологии
интернет
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве. "15 мая с 18.40 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов. По нашим данным, с 18.55 работа сервисов восстанавливается", - рассказали в РКН. По данным портала Downdetector, кратковременный сбой в работе ряда российских сервисов наблюдался в четверг около 18.00 мск. Он коснулся Сбербанка, "Яндекс Почты" и еще некоторых сервисов "Яндекса", а также других сервисов.
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роскомнадзор, downdetector, технологии, интернет
Роскомнадзор, Downdetector, Технологии, интернет
19:59 15.05.2025
 
РКН фиксирует сбой на российских и зарубежных интернет-сервисах

РКН фиксирует сбой на российских и зарубежных интернет-сервисах, работа восстанавливается

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"15 мая с 18.40 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов. По нашим данным, с 18.55 работа сервисов восстанавливается", - рассказали в РКН.
По данным портала Downdetector, кратковременный сбой в работе ряда российских сервисов наблюдался в четверг около 18.00 мск. Он коснулся Сбербанка, "Яндекс Почты" и еще некоторых сервисов "Яндекса", а также других сервисов.
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