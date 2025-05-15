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РКН фиксирует сбой на российских и зарубежных интернет-сервисах

РКН фиксирует сбой на российских и зарубежных интернет-сервисах - 15.05.2025, ПРАЙМ

РКН фиксирует сбой на российских и зарубежных интернет-сервисах

Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T19:59+0300

2025-05-15T19:59+0300

2025-05-15T19:59+0300

роскомнадзор

downdetector

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов, однако работа уже восстанавливается, сообщили РИА Новости в ведомстве. "15 мая с 18.40 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет-сервисов. По нашим данным, с 18.55 работа сервисов восстанавливается", - рассказали в РКН. По данным портала Downdetector, кратковременный сбой в работе ряда российских сервисов наблюдался в четверг около 18.00 мск. Он коснулся Сбербанка, "Яндекс Почты" и еще некоторых сервисов "Яндекса", а также других сервисов.

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2025

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роскомнадзор, downdetector, технологии, интернет