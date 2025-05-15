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Суд прекратил дело о штрафе МТС за взимание допплаты с абонентов в Крыму - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Суд прекратил дело о штрафе МТС за взимание допплаты с абонентов в Крыму
Суд прекратил дело о штрафе МТС за взимание допплаты с абонентов в Крыму - 15.05.2025, ПРАЙМ
Суд прекратил дело о штрафе МТС за взимание допплаты с абонентов в Крыму
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению МТС, просившей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T11:51+0300
2025-05-15T11:51+0300
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бизнес
москва
крым
севастополь
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению МТС, просившей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которым компания была оштрафована на 825 тысяч рублей за взимание дополнительной платы с абонентов в Крыму и Севастополе, в связи с отказом от заявителя от требований, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Принять отказ ПАО "МТС" от заявленных требований в полном объеме. Производство по делу… прекратить", – огласила резолютивную часть определения суда судья Наталья Девицкая. Оператор оспаривал постановление о привлечении к административной ответственности от 10 февраля 2025 года, вынесенное на основании решения ФАС от 30 октября 2024 года, которым МТС была признана нарушившей закон о защите конкуренции "путем взимании дополнительной платы (сверх абонентской платы) за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя".
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россия, бизнес, москва, крым, севастополь, мтс
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, МТС
11:51 15.05.2025
 
Суд прекратил дело о штрафе МТС за взимание допплаты с абонентов в Крыму

Суд в Москве прекратил дело о штрафе МТС за взимание допплаты с абонентов в Крыму

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению МТС, просившей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которым компания была оштрафована на 825 тысяч рублей за взимание дополнительной платы с абонентов в Крыму и Севастополе, в связи с отказом от заявителя от требований, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Принять отказ ПАО "МТС" от заявленных требований в полном объеме. Производство по делу… прекратить", – огласила резолютивную часть определения суда судья Наталья Девицкая.
Оператор оспаривал постановление о привлечении к административной ответственности от 10 февраля 2025 года, вынесенное на основании решения ФАС от 30 октября 2024 года, которым МТС была признана нарушившей закон о защите конкуренции "путем взимании дополнительной платы (сверх абонентской платы) за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя".
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