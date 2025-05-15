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Суд прекратил дело о штрафе МТС за взимание допплаты с абонентов в Крыму

Суд прекратил дело о штрафе МТС за взимание допплаты с абонентов в Крыму - 15.05.2025, ПРАЙМ

Суд прекратил дело о штрафе МТС за взимание допплаты с абонентов в Крыму

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению МТС, просившей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России,... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:51+0300

2025-05-15T11:51+0300

2025-05-15T11:51+0300

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению МТС, просившей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которым компания была оштрафована на 825 тысяч рублей за взимание дополнительной платы с абонентов в Крыму и Севастополе, в связи с отказом от заявителя от требований, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Принять отказ ПАО "МТС" от заявленных требований в полном объеме. Производство по делу… прекратить", – огласила резолютивную часть определения суда судья Наталья Девицкая. Оператор оспаривал постановление о привлечении к административной ответственности от 10 февраля 2025 года, вынесенное на основании решения ФАС от 30 октября 2024 года, которым МТС была признана нарушившей закон о защите конкуренции "путем взимании дополнительной платы (сверх абонентской платы) за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя".

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