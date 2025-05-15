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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против алюминия из Белоруссии

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против алюминия из Белоруссии - 15.05.2025, ПРАЙМ

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против алюминия из Белоруссии

Швейцария заявила о присоединении к санкциям против белорусского алюминия и усилению экспортных ограничений в отношении Минска, содержащихся в 16-м пакете... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:32+0300

2025-05-15T14:32+0300

2025-05-15T14:32+0300

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ЖЕНЕВА, 15 мая – ПРАЙМ. Швейцария заявила о присоединении к санкциям против белорусского алюминия и усилению экспортных ограничений в отношении Минска, содержащихся в 16-м пакете санкций ЕС от 24 февраля 2025 года. "ЕС ввел новые санкции в отношении Белоруссии. Федеральный совет решил присоединиться к этим мерам, которые, в частности, предусматривают усиление экспортных ограничений, а также запрет на импорт белорусского алюминия в необработанном виде", - говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии. Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал швейцарскому министру иностранных дел Иньяцио Кассису, что руководство в Москве не намерено оставлять без внимания враждебные шаги европейской страны и учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://1prime.ru/20250514/sanktsii-857565737.html

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швейцария, белоруссия, ес, нато, оон