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Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины
Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины - 15.05.2025, ПРАЙМ
Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины
Венгрия выступает решительно против продления беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины и не поддержит его при голосовании, заявил венгерский министр... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:41+0300
2025-05-15T16:42+0300
экономика
сельское хозяйство
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БУДАПЕШТ, 15 мая - ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против продления беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины и не поддержит его при голосовании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Я хотел бы четко заявить, что Венгрия отвергает продление Евросоюзом для Украины неограниченного беспошлинного доступа для импорта сельскохозяйственной продукции и урожая", - сказал Сийярто по окончании встречи глав МИД стран НАТО в Анталье. Он уточнил, что Украина "наводняет сельскохозяйственные рынки стран Евросоюза, в том числе и Венгрии, некачественными, содержащими ГМО и опасными для здоровья продуктами питания, нанося тем самым невероятный ущерб европейским, в том числе и венгерским фермерам". "Настало время Брюсселю, Еврокомиссии, наконец встать на сторону европейцев, а не оказывать чрезмерную и невыборочную поддержку Украине. Поэтому Венгрия, естественно, проголосует против предоставления Украине продления освобождения от пошлин", - подчеркнул министр. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
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сельское хозяйство, украина, венгрия, польша, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, ес, мид, нато
Экономика, Сельское хозяйство, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, МИД, НАТО
16:41 15.05.2025 (обновлено: 16:42 15.05.2025)
 
Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины

Сийярто: Венгрия против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины в ЕС

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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БУДАПЕШТ, 15 мая - ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против продления беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины и не поддержит его при голосовании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Я хотел бы четко заявить, что Венгрия отвергает продление Евросоюзом для Украины неограниченного беспошлинного доступа для импорта сельскохозяйственной продукции и урожая", - сказал Сийярто по окончании встречи глав МИД стран НАТО в Анталье.
Он уточнил, что Украина "наводняет сельскохозяйственные рынки стран Евросоюза, в том числе и Венгрии, некачественными, содержащими ГМО и опасными для здоровья продуктами питания, нанося тем самым невероятный ущерб европейским, в том числе и венгерским фермерам".
"Настало время Брюсселю, Еврокомиссии, наконец встать на сторону европейцев, а не оказывать чрезмерную и невыборочную поддержку Украине. Поэтому Венгрия, естественно, проголосует против предоставления Украине продления освобождения от пошлин", - подчеркнул министр.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз
7 мая, 13:26
 
ЭкономикаСельское хозяйствоУКРАИНАВЕНГРИЯПОЛЬШАПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенЕСМИДНАТО
 
 
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