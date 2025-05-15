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Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины
Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины - 15.05.2025, ПРАЙМ
Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины
Венгрия выступает решительно против продления беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины и не поддержит его при голосовании, заявил венгерский министр... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:41+0300
2025-05-15T16:41+0300
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БУДАПЕШТ, 15 мая - ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против продления беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины и не поддержит его при голосовании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Я хотел бы четко заявить, что Венгрия отвергает продление Евросоюзом для Украины неограниченного беспошлинного доступа для импорта сельскохозяйственной продукции и урожая", - сказал Сийярто по окончании встречи глав МИД стран НАТО в Анталье. Он уточнил, что Украина "наводняет сельскохозяйственные рынки стран Евросоюза, в том числе и Венгрии, некачественными, содержащими ГМО и опасными для здоровья продуктами питания, нанося тем самым невероятный ущерб европейским, в том числе и венгерским фермерам". "Настало время Брюсселю, Еврокомиссии, наконец встать на сторону европейцев, а не оказывать чрезмерную и невыборочную поддержку Украине. Поэтому Венгрия, естественно, проголосует против предоставления Украине продления освобождения от пошлин", - подчеркнул министр. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
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сельское хозяйство, украина, венгрия, польша, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, ес, мид, нато
Экономика, Сельское хозяйство, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, МИД, НАТО
Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины
Сийярто: Венгрия против продления беспошлинного ввоза продуктов с Украины в ЕС
БУДАПЕШТ, 15 мая - ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против продления беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины и не поддержит его при голосовании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Я хотел бы четко заявить, что Венгрия отвергает продление Евросоюзом для Украины неограниченного беспошлинного доступа для импорта сельскохозяйственной продукции и урожая", - сказал Сийярто по окончании встречи глав МИД стран НАТО в Анталье.
Он уточнил, что Украина "наводняет сельскохозяйственные рынки стран Евросоюза, в том числе и Венгрии, некачественными, содержащими ГМО и опасными для здоровья продуктами питания, нанося тем самым невероятный ущерб европейским, в том числе и венгерским фермерам".
"Настало время Брюсселю, Еврокомиссии, наконец встать на сторону европейцев, а не оказывать чрезмерную и невыборочную поддержку Украине. Поэтому Венгрия, естественно, проголосует против предоставления Украине продления освобождения от пошлин", - подчеркнул министр.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз