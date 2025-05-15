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СМИ: Украину не пригласили на основные дискуссии саммита НАТО

СМИ: Украину не пригласили на основные дискуссии саммита НАТО - 15.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Украину не пригласили на основные дискуссии саммита НАТО

Руководство Украины впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО во избежание трений с США, пишет издание Euractiv со ссылкой на... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T10:50+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Руководство Украины впервые с 2022 года не пригласили на основные дискуссии на саммите НАТО во избежание трений с США, пишет издание Euractiv со ссылкой на источники в альянсе. "Руководство Украины не было приглашено присоединиться к основным дискуссиям на предстоящем саммите НАТО в июне", - приводит издание данные источников, отмечая, что это нарушает традицию, установленную с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. С тех пор Владимир Зеленский принимал участие в каждом из последних трех ежегодных саммитах НАТО. Как сообщили источники, в повестке дня саммита в настоящее время значится всего одна сессия, которая будет включать обсуждение только между представителями 32 стран-членов НАТО. По словам одного из них, Белый дом выразил сомнения относительно выделения полноценного пункта повестки для Владимира Зеленского. "Цель этого саммита - продемонстрировать единство внутри альянса. Привлечение Украины может создать напряженность, особенно с (президентом США Дональдом) Трампом", - отметили источники. При этом, по данным еще одного источника, делегация из Киева, скорее всего, будет приглашена на общественные мероприятия вокруг саммита на том же уровне, что и другие партнеры альянса, включая неформальный ужин лидеров, который традиционно открывает саммит. Ранее итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе сообщало, что США выступают против приглашения приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тысяч членов делегаций.

https://1prime.ru/20250404/zelenskiy-856388300.html

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украина, сша, гаага, владимир зеленский, нато, мид