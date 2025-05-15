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WSJ раскрыла цели Украины на переговорах в Стамбуле
WSJ раскрыла цели Украины на переговорах в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
WSJ раскрыла цели Украины на переговорах в Стамбуле
Украина хочет обсудить с Россией в ходе переговоров в Стамбуле только реализацию возможного прекращения огня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T10:56+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Украина хочет обсудить с Россией в ходе переговоров в Стамбуле только реализацию возможного прекращения огня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников. "Они (чиновники - ред.) встретятся с российской командой, только чтобы обсудить, как ввести и отслеживать 30-дневное прекращение огня без предварительных условий, предложенное администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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WSJ раскрыла цели Украины на переговорах в Стамбуле
WSJ: Украина хочет обсудить с Россией в Стамбуле только прекращение огня
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Украина хочет обсудить с Россией в ходе переговоров в Стамбуле только реализацию возможного прекращения огня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.
"Они (чиновники - ред.) встретятся с российской командой, только чтобы обсудить, как ввести и отслеживать 30-дневное прекращение огня без предварительных условий, предложенное администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Начало переговоров в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил источник