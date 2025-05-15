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СМИ: США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО
СМИ: США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО - 15.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО
США дополнили предложение по урегулированию на Украине идеей возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T15:07+0300
2025-05-15T15:07+0300
2025-05-15T15:17+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. США дополнили предложение по урегулированию на Украине идеей возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Ранее агентство Reuters со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России. "США с тех пор добавили новые детали к предложению, в том числе предложение возобновить дискуссии о безопасности в рамках Совета Россия — НАТО", - говорится в сообщении агентства. Bloomberg напоминает, что совет фактически прекратил свою работу после начала конфликта на Украине в 2022 году.
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россия, мировая экономика, украина, сша, стив уиткофф, нато
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Стив Уиткофф, НАТО
СМИ: США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО
Bloomberg : США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. США дополнили предложение по урегулированию на Украине идеей возобновить работу Совета Россия — НАТО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.
"США с тех пор добавили новые детали к предложению, в том числе предложение возобновить дискуссии о безопасности в рамках Совета Россия — НАТО", - говорится в сообщении агентства.
Bloomberg напоминает, что совет фактически прекратил свою работу после начала конфликта на Украине в 2022 году.
Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции