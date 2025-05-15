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СМИ: ЕС боится, что Орбан, Фицо и Симион объединятся против поддержки Киева - 15.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС боится, что Орбан, Фицо и Симион объединятся против поддержки Киева
СМИ: ЕС боится, что Орбан, Фицо и Симион объединятся против поддержки Киева - 15.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС боится, что Орбан, Фицо и Симион объединятся против поддержки Киева
Европейские чиновники обеспокоены возможностью объединения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T15:53+0300
2025-05-15T15:54+0300
политика
общество
украина
венгрия
словакия
виктор орбан
роберт фицо
ес
politico
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники обеспокоены возможностью объединения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона с целью помешать поддержке Украины со стороны ЕС, пишет издание Politico. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял Симион, набрав 41% голосов. Политик выступает против оказания военной помощи Украине. Ему запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и территории Молдавии). "Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний... (Симион - ред.) присоединится к... Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию", - считает автор статьи. Согласно публикации Politico, если Румыния разделит позицию Венгрии и Словакии относительно Украины, это станет "горьким ударом", так как Бухарест считался "стойким приверженцем ЕС и НАТО". Премьер-министр Словакии в середине марта говорил, что страна не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине. Ранее он неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. Со своей стороны, Орбан заявлял, что вступление Украины в Евросоюз разрушило бы венгерскую экономику. Несмотря на то, что в Брюсселе хотят принять Украину в сообщество до 2030 года, решающее слово будет за Венгрией, отмечал он. Глава венгерского правительства также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации.
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общество , украина, венгрия, словакия, виктор орбан, роберт фицо, ес, politico, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Виктор Орбан, Роберт Фицо, ЕС, Politico, НАТО
15:53 15.05.2025 (обновлено: 15:54 15.05.2025)
 
СМИ: ЕС боится, что Орбан, Фицо и Симион объединятся против поддержки Киева

Politico: в ЕС обеспокоены возможностью объединения Орбана, Фицо и Симиона по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники обеспокоены возможностью объединения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона с целью помешать поддержке Украины со стороны ЕС, пишет издание Politico.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял Симион, набрав 41% голосов. Политик выступает против оказания военной помощи Украине. Ему запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и территории Молдавии).
"Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний... (Симион - ред.) присоединится к... Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию", - считает автор статьи.
Согласно публикации Politico, если Румыния разделит позицию Венгрии и Словакии относительно Украины, это станет "горьким ударом", так как Бухарест считался "стойким приверженцем ЕС и НАТО".
Премьер-министр Словакии в середине марта говорил, что страна не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине. Ранее он неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО.
Со своей стороны, Орбан заявлял, что вступление Украины в Евросоюз разрушило бы венгерскую экономику. Несмотря на то, что в Брюсселе хотят принять Украину в сообщество до 2030 года, решающее слово будет за Венгрией, отмечал он. Глава венгерского правительства также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации.
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАВЕНГРИЯСЛОВАКИЯВиктор ОрбанРоберт ФицоЕСPoliticoНАТО
 
 
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