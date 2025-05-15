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В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины
В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины - 15.05.2025, ПРАЙМ
В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины
Процесс мирного урегулирования украинского конфликта, по всей видимости, будет проходить в несколько этапов, так как сами переговоры будут непростые, заявила... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T00:35+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Процесс мирного урегулирования украинского конфликта, по всей видимости, будет проходить в несколько этапов, так как сами переговоры будут непростые, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.
"Процесс мирного урегулирования по Украине будет проходить сложно, но он неизбежен и проходить он будет, по всей видимости, в несколько этапов. Стамбул - реальная площадка для начала такого переговорного процесса", - сказала Ковитиди.
По ее словам, первый этап переговоров может включать в себя двусторонне рассмотрение уполномоченными делегациями первоочередных вопросов, подготовленных сторонами.
"Для правомочности последующих этапов переговоров необходима отмена указа президента Украины Владимира Зеленского от марта 2022 года, запрещающего осуществление переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказала эксперт.
При этом, по ее словам, российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 года и в мае 2025 года кардинально разнятся.
"Существенно изменилось мировое восприятие происходящего, в частности, изменение отношения к конфликту главного спонсора Украины – США. Очевидно, что переговоры ради переговоров России не нужны. Народам России, Украины и всей Европы нужен долгосрочный, надежный мир", - подчеркнула Ковитиди.
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Экономика, Общество , Газ, УКРАИНА, Стамбул, СИМФЕРОПОЛЬ, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины
Экс-сенатор Ковитиди: переговоры России и Украины будут проходить в несколько этапов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Процесс мирного урегулирования украинского конфликта, по всей видимости, будет проходить в несколько этапов, так как сами переговоры будут непростые, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.
"Процесс мирного урегулирования по Украине будет проходить сложно, но он неизбежен и проходить он будет, по всей видимости, в несколько этапов. Стамбул - реальная площадка для начала такого переговорного процесса", - сказала Ковитиди.
По ее словам, первый этап переговоров может включать в себя двусторонне рассмотрение уполномоченными делегациями первоочередных вопросов, подготовленных сторонами.
"Для правомочности последующих этапов переговоров необходима отмена указа президента Украины Владимира Зеленского от марта 2022 года, запрещающего осуществление переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказала эксперт.
При этом, по ее словам, российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 года и в мае 2025 года кардинально разнятся.
"Существенно изменилось мировое восприятие происходящего, в частности, изменение отношения к конфликту главного спонсора Украины – США. Очевидно, что переговоры ради переговоров России не нужны. Народам России, Украины и всей Европы нужен долгосрочный, надежный мир", - подчеркнула Ковитиди.