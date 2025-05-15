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Совкомбанк рассказал о золотом депозите, за которым идет охота

Совкомбанк рассказал о золотом депозите, за которым идет охота - 15.05.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк рассказал о золотом депозите, за которым идет охота

Совкомбанк запустил золотой депозит для физических лиц и фиксирует повышенный спрос на этот продукт, рассказала Елена Магера, управляющий директор Совкомбанка а | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T17:55+0300

2025-05-15T17:55+0300

2025-05-15T17:55+0300

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Совкомбанк запустил золотой депозит для физических лиц и фиксирует повышенный спрос на этот продукт, рассказала Елена Магера, управляющий директор Совкомбанка а Российском форуме драгоценных металлов Cbonds."Чтобы удовлетворить запрос недропользователей в золотом кредитовании, мы запустили депозит в золоте для физлиц. Продукт оказался востребованным — за ним буквально идет охота. Пока он доступен в основном премиум-клиентам, но потенциал гораздо шире", — отметила она.Новый инструмент сочетает преимущества защитного актива с доходностью депозита. В отличие от обычного хранения слитков, он позволяет получать дополнительную выгоду, одновременно поддерживая золотодобывающие предприятия.В условиях экономической нестабильности продукт может стать перспективной альтернативой традиционным вкладам. Банк не исключает расширения доступности депозита для более широкой аудитории.Кроме того, Совкомбанк поддерживает идею расширения инвестиций в драгметаллы. При грамотной регуляции и просвещении граждан золотые слитки могут стать важной частью инвестиционного портфеля. В некоторых странах доля золота у населения достигает 30%, и эксперты рекомендуют иметь не менее 20% в этом защитном активе, добавила Магера.

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