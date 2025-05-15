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СП к осени доложит президенту итоги аудита нацпроектов за шесть лет - 15.05.2025, ПРАЙМ
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СП к осени доложит президенту итоги аудита нацпроектов за шесть лет
СП к осени доложит президенту итоги аудита нацпроектов за шесть лет - 15.05.2025, ПРАЙМ
СП к осени доложит президенту итоги аудита нацпроектов за шесть лет
Счетная палата к осени текущего года доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах аудита национальных проектов за прошедший шестилетний период, ведомство... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T19:32+0300
2025-05-15T19:32+0300
владимир путин
счетная палата
россия
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Счетная палата к осени текущего года доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах аудита национальных проектов за прошедший шестилетний период, ведомство проводит более детальный анализ, сообщила журналистам аудитор Светлана Орлова. В феврале заместитель председателя ведомства Галина Изотова сообщала, что Счетная палата в апреле-мае доложит президенту об итогах аудита нацпроектов. "Мы сейчас завершаем. У нас 113 мероприятий. Мы идем по плану. Где-то к осени у нас уже будет результат, потому что мы более детально сейчас проверяем", - ответила Орлова на соответствующий вопрос РИА Новости в кулуарах XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Ведомство проверяет сейчас предыдущие нацпроекты, чтобы увидеть риски, чтобы эти риски не повторялись в новых 19 нацпроектах, отметила Орлова. О запуске новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. "Сначала Борис Юрьевич (Ковальчук, глава Счетной палаты - ред.) доложит президенту, потому что это поручение президента. И у нас в общей сложности 26 поручений президента, которые мы контролируем, выполняем, докладываем... Как только все будет готово, сразу будет доклад", - заверила аудитор. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://1prime.ru/20250515/audit-857612729.html
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владимир путин, счетная палата, россия
Владимир Путин, Счетная палата, РОССИЯ
19:32 15.05.2025
 
СП к осени доложит президенту итоги аудита нацпроектов за шесть лет

Счетная палата РФ к осени доложит президенту итоги аудита нацпроектов за шесть лет

© РИА Новости . Владимир Федоренко!Счетная палата
!Счетная палата - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Счетная палата к осени текущего года доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах аудита национальных проектов за прошедший шестилетний период, ведомство проводит более детальный анализ, сообщила журналистам аудитор Светлана Орлова.
В феврале заместитель председателя ведомства Галина Изотова сообщала, что Счетная палата в апреле-мае доложит президенту об итогах аудита нацпроектов.
"Мы сейчас завершаем. У нас 113 мероприятий. Мы идем по плану. Где-то к осени у нас уже будет результат, потому что мы более детально сейчас проверяем", - ответила Орлова на соответствующий вопрос РИА Новости в кулуарах XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
%Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
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Ведомство проверяет сейчас предыдущие нацпроекты, чтобы увидеть риски, чтобы эти риски не повторялись в новых 19 нацпроектах, отметила Орлова.
О запуске новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года.
"Сначала Борис Юрьевич (Ковальчук, глава Счетной палаты - ред.) доложит президенту, потому что это поручение президента. И у нас в общей сложности 26 поручений президента, которые мы контролируем, выполняем, докладываем... Как только все будет готово, сразу будет доклад", - заверила аудитор.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
 
Владимир ПутинСчетная палатаРОССИЯ
 
 
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