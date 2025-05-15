https://1prime.ru/20250515/sp-857618489.html

СП к осени доложит президенту итоги аудита нацпроектов за шесть лет

СП к осени доложит президенту итоги аудита нацпроектов за шесть лет - 15.05.2025, ПРАЙМ

СП к осени доложит президенту итоги аудита нацпроектов за шесть лет

Счетная палата к осени текущего года доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах аудита национальных проектов за прошедший шестилетний период, ведомство... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T19:32+0300

2025-05-15T19:32+0300

2025-05-15T19:32+0300

владимир путин

счетная палата

россия

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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Счетная палата к осени текущего года доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах аудита национальных проектов за прошедший шестилетний период, ведомство проводит более детальный анализ, сообщила журналистам аудитор Светлана Орлова. В феврале заместитель председателя ведомства Галина Изотова сообщала, что Счетная палата в апреле-мае доложит президенту об итогах аудита нацпроектов. "Мы сейчас завершаем. У нас 113 мероприятий. Мы идем по плану. Где-то к осени у нас уже будет результат, потому что мы более детально сейчас проверяем", - ответила Орлова на соответствующий вопрос РИА Новости в кулуарах XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Ведомство проверяет сейчас предыдущие нацпроекты, чтобы увидеть риски, чтобы эти риски не повторялись в новых 19 нацпроектах, отметила Орлова. О запуске новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. "Сначала Борис Юрьевич (Ковальчук, глава Счетной палаты - ред.) доложит президенту, потому что это поручение президента. И у нас в общей сложности 26 поручений президента, которые мы контролируем, выполняем, докладываем... Как только все будет готово, сразу будет доклад", - заверила аудитор. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://1prime.ru/20250515/audit-857612729.html

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владимир путин, счетная палата, россия