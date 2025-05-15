https://1prime.ru/20250515/spg-857616486.html
Импорт СПГ в Европу в апреле вырос год к году на 22%, до 10,7 млн тонн
Импорт СПГ в Европу в апреле вырос год к году на 22%, до 10,7 млн тонн - 15.05.2025, ПРАЙМ
Импорт СПГ в Европу в апреле вырос год к году на 22%, до 10,7 млн тонн
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу растет четвертый месяц подряд, в апреле увеличился на 22% по сравнению с апрелем прошлого года - до 10,7... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T18:35+0300
2025-05-15T18:35+0300
2025-05-15T18:35+0300
энергетика
европа
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/82541/23/825412356_0:392:4256:2786_1920x0_80_0_0_a318b99fd2d2267634fb18922bcf175c.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу растет четвертый месяц подряд, в апреле увеличился на 22% по сравнению с апрелем прошлого года - до 10,7 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В апреле 2025 года импорт СПГ в Европу продолжал расти, увеличившись на 22% (1,9 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, до 10,73 миллиона тонн, что стало четвертым подряд месяцем годового роста", - отмечается в докладе. Рост, как объясняется, был обусловлен снижением импорта трубопроводного газа, сокращением добычи газа на внутреннем рынке и относительно низким уровнем запасов в хранилищах. Больше всего импорт вырос в Испании, следом за ней Бельгия, Франция, Италия и Великобритания. При этом с января по апрель текущего года импорт СПГ в Европу вырос на 22% (8,63 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 47,7 миллиона тонн, также говорится в докладе.
https://1prime.ru/20250515/gaz-857616213.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82541/23/825412356_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_69b175c9426506fc169b4bac91ff31e5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, газ
Импорт СПГ в Европу в апреле вырос год к году на 22%, до 10,7 млн тонн
ФСЭГ: импорт СПГ в Европу в апреле вырос в годовом исчислении на 22%, до 10,7 млн тонн
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу растет четвертый месяц подряд, в апреле увеличился на 22% по сравнению с апрелем прошлого года - до 10,7 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В апреле 2025 года импорт СПГ в Европу продолжал расти, увеличившись на 22% (1,9 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, до 10,73 миллиона тонн, что стало четвертым подряд месяцем годового роста", - отмечается в докладе.
Рост, как объясняется, был обусловлен снижением импорта трубопроводного газа, сокращением добычи газа на внутреннем рынке и относительно низким уровнем запасов в хранилищах.
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов
Больше всего импорт вырос в Испании, следом за ней Бельгия, Франция, Италия и Великобритания.
При этом с января по апрель текущего года импорт СПГ в Европу вырос на 22% (8,63 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 47,7 миллиона тонн, также говорится в докладе.