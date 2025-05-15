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Импорт СПГ в Европу в апреле вырос год к году на 22%, до 10,7 млн тонн

Импорт СПГ в Европу в апреле вырос год к году на 22%, до 10,7 млн тонн - 15.05.2025, ПРАЙМ

Импорт СПГ в Европу в апреле вырос год к году на 22%, до 10,7 млн тонн

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу растет четвертый месяц подряд, в апреле увеличился на 22% по сравнению с апрелем прошлого года - до 10,7... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T18:35+0300

2025-05-15T18:35+0300

2025-05-15T18:35+0300

энергетика

европа

газ

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу растет четвертый месяц подряд, в апреле увеличился на 22% по сравнению с апрелем прошлого года - до 10,7 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В апреле 2025 года импорт СПГ в Европу продолжал расти, увеличившись на 22% (1,9 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, до 10,73 миллиона тонн, что стало четвертым подряд месяцем годового роста", - отмечается в докладе. Рост, как объясняется, был обусловлен снижением импорта трубопроводного газа, сокращением добычи газа на внутреннем рынке и относительно низким уровнем запасов в хранилищах. Больше всего импорт вырос в Испании, следом за ней Бельгия, Франция, Италия и Великобритания. При этом с января по апрель текущего года импорт СПГ в Европу вырос на 22% (8,63 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 47,7 миллиона тонн, также говорится в докладе.

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европа, газ