https://1prime.ru/20250515/stambul-857580658.html
В Стамбуле пройдут первые за три года прямые переговоры России и Украины
В Стамбуле пройдут первые за три года прямые переговоры России и Украины - 15.05.2025, ПРАЙМ
В Стамбуле пройдут первые за три года прямые переговоры России и Украины
Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Кто будет представлять | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T00:17+0300
2025-05-15T00:17+0300
2025-05-15T00:17+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Кто будет представлять на них Украину, пока неизвестно, но во всем мире с этой встречей связывают надежду на начало урегулирования конфликта.
Турция, неоднократно предлагавшая свое посредничество в урегулировании, заявила о полной готовности принять переговоры: как сообщил РИА Новости дипломатический источник, в Стамбуле "все готово".
Как заявил Путин 11 мая, выступая перед СМИ по итогам праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, переговоры предлагается начать "без промедления уже в следующий четверг, 15 мая". Глава государства напомнил, что подготовленный в 2022 году в Стамбуле проект документа был "парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину". Путин не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. По словам президента России, смысл переговоров в устранении первопричины конфликта и долгосрочном мире на историческую перспективу.
"Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причём о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов", - заявил тогда Путин.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. При этом Киев фактически не соблюдал 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, объявленный Путиным по договоренности с президентом США Дональдом Трампом с 18 марта по 17 апреля, а затем предложенные Москвой перемирия на Пасху и на День Победы 9 мая.
Также Зеленский заявил, что готов лично прилететь в Турцию на переговоры. Кто еще может принять участие в переговорах со стороны Киева, он не озвучил.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
В среду днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация в четверг будет в Стамбуле готова к переговорам и будет ждать украинскую сторону. Вечером появился президентский указ о составе делегации – как и три года назад, ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в делегации заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы. На вопрос журналиста Павла Зарубина, есть ли намеки на возможную встречу в Турции Путина и Трампа, Ушаков ответил, что Трамп сейчас находится на Ближнем Востоке и занят там серьезными делами.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу.
Именно в Стамбуле в марте и апреле 2022 года проходили мирные переговоры между Москвой и Киевом, закончившиеся безрезультатно. Они начались со встречи глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на Анатолийском дипломатическом форуме 10 марта и продолжились делегациями. В апреле стороны сообщили, что согласовали совместное коммюнике. Глава МИД России Сергей Лавров позднее со ссылкой на главу фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию, возглавлявшего украинскую делегацию в Стамбуле, заявил, что переговоры были сорваны потому, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал на Украину и велел им продолжать воевать.
Осенью 2022 года Владимир Зеленский и вовсе издал указ о невозможности переговоров с Россией.
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РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, Стамбул, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, МИД РФ, МИД, ВСУ
В Стамбуле пройдут первые за три года прямые переговоры России и Украины
В Стамбуле пройдут первые за три года прямые переговоры России и Украины
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Кто будет представлять на них Украину, пока неизвестно, но во всем мире с этой встречей связывают надежду на начало урегулирования конфликта.
Турция, неоднократно предлагавшая свое посредничество в урегулировании, заявила о полной готовности принять переговоры: как сообщил РИА Новости дипломатический источник, в Стамбуле "все готово".
Как заявил Путин 11 мая, выступая перед СМИ по итогам праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, переговоры предлагается начать "без промедления уже в следующий четверг, 15 мая". Глава государства напомнил, что подготовленный в 2022 году в Стамбуле проект документа был "парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину". Путин не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. По словам президента России, смысл переговоров в устранении первопричины конфликта и долгосрочном мире на историческую перспективу.
"Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причём о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов", - заявил тогда Путин.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. При этом Киев фактически не соблюдал 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, объявленный Путиным по договоренности с президентом США Дональдом Трампом с 18 марта по 17 апреля, а затем предложенные Москвой перемирия на Пасху и на День Победы 9 мая.
Также Зеленский заявил, что готов лично прилететь в Турцию на переговоры. Кто еще может принять участие в переговорах со стороны Киева, он не озвучил.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
В среду днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация в четверг будет в Стамбуле готова к переговорам и будет ждать украинскую сторону. Вечером появился президентский указ о составе делегации – как и три года назад, ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в делегации заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы. На вопрос журналиста Павла Зарубина, есть ли намеки на возможную встречу в Турции Путина и Трампа, Ушаков ответил, что Трамп сейчас находится на Ближнем Востоке и занят там серьезными делами.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу.
Именно в Стамбуле в марте и апреле 2022 года проходили мирные переговоры между Москвой и Киевом, закончившиеся безрезультатно. Они начались со встречи глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на Анатолийском дипломатическом форуме 10 марта и продолжились делегациями. В апреле стороны сообщили, что согласовали совместное коммюнике. Глава МИД России Сергей Лавров позднее со ссылкой на главу фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию, возглавлявшего украинскую делегацию в Стамбуле, заявил, что переговоры были сорваны потому, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал на Украину и велел им продолжать воевать.
Осенью 2022 года Владимир Зеленский и вовсе издал указ о невозможности переговоров с Россией.