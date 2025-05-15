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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник - 15.05.2025, ПРАЙМ
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник
Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T08:33+0300
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. "Российская делегация прилетела (в Стамбул - ред.)", - сказал агентству источник. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
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россия, украина, стамбул, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с украинской стороной
СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
"Российская делегация прилетела (в Стамбул - ред.)", - сказал агентству источник.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле