https://1prime.ru/20250515/stambul-857585496.html

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник - 15.05.2025, ПРАЙМ

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T08:33+0300

2025-05-15T08:33+0300

2025-05-15T08:33+0300

политика

россия

украина

стамбул

рф

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/77219/70/772197065_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_c5f19e6b4fa99666f244e87d6622bab2.jpg

СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. "Российская делегация прилетела (в Стамбул - ред.)", - сказал агентству источник. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.

https://1prime.ru/20250514/medinskiy-857579901.html

украина

стамбул

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, стамбул, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков