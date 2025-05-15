https://1prime.ru/20250515/sud-857582769.html
Суд вновь оштрафовал актера Смольянинова
Суд вновь оштрафовал актера Смольянинова - 15.05.2025, ПРАЙМ
Суд вновь оштрафовал актера Смольянинова
Мировой судья в Москве снова оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом) за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T03:54+0300
2025-05-15T03:54+0300
2025-05-15T03:54+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве снова оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом) за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Сумма назначенного Смольянинову штрафа не сообщается.
Согласно картотеке суда, актеру вменена часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Не уточняется, за что именно в этот раз его привлекли к ответственности.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2024 году Смольянинова оштрафовали дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплачивал уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства.
Ранее к аналогичному административному наказанию его привлекли в марте текущего года.
Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
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финансы, общество , рф
Суд вновь оштрафовал актера Смольянинова
Суд вновь оштрафовал актера Смольянинова за неуплату другого штрафа
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве снова оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом) за неуплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Сумма назначенного Смольянинову штрафа не сообщается.
Согласно картотеке суда, актеру вменена часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Не уточняется, за что именно в этот раз его привлекли к ответственности.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2024 году Смольянинова оштрафовали дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплачивал уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства.
Ранее к аналогичному административному наказанию его привлекли в марте текущего года.
Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.