https://1prime.ru/20250515/sud-857601452.html

Верховный суд поддержал взыскание с Google в пользу ее российской "дочки"

Верховный суд поддержал взыскание с Google в пользу ее российской "дочки" - 15.05.2025, ПРАЙМ

Верховный суд поддержал взыскание с Google в пользу ее российской "дочки"

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным перечисление в адрес американской Google... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T13:31+0300

2025-05-15T13:31+0300

2025-05-15T13:31+0300

технологии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным перечисление в адрес американской Google International LLC ее дочерним ООО "Гугл" в 2021 году около 9,5 миллиарда рублей дивидендов и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму, а также обязали Google вернуть "дочке" почти 10 миллиардов рублей. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Денис Капкаев, изучив поданную в марте кассационную жалобу Google International LLC, не нашел оснований для пересмотра результатов разбирательства.

https://1prime.ru/20250506/wsj-857317187.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы