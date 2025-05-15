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Верховный суд поддержал взыскание с Google в пользу ее российской "дочки"
Верховный суд поддержал взыскание с Google в пользу ее российской "дочки" - 15.05.2025, ПРАЙМ
Верховный суд поддержал взыскание с Google в пользу ее российской "дочки"
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным перечисление в адрес американской Google... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:31+0300
2025-05-15T13:31+0300
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным перечисление в адрес американской Google International LLC ее дочерним ООО "Гугл" в 2021 году около 9,5 миллиарда рублей дивидендов и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму, а также обязали Google вернуть "дочке" почти 10 миллиардов рублей. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Денис Капкаев, изучив поданную в марте кассационную жалобу Google International LLC, не нашел оснований для пересмотра результатов разбирательства.
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технологии, финансы
Верховный суд поддержал взыскание с Google в пользу ее российской "дочки"
Верховный суд не стал пересматривать решение о взыскании с Google 9,5 млрд руб
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным перечисление в адрес американской Google International LLC ее дочерним ООО "Гугл" в 2021 году около 9,5 миллиарда рублей дивидендов и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму, а также обязали Google вернуть "дочке" почти 10 миллиардов рублей.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Денис Капкаев, изучив поданную в марте кассационную жалобу Google International LLC, не нашел оснований для пересмотра результатов разбирательства.
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