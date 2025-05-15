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Суд рассмотрит в августе иск ОСК к финской верфи Arctech Helsinki

Суд рассмотрит в августе иск ОСК к финской верфи Arctech Helsinki - 15.05.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит в августе иск ОСК к финской верфи Arctech Helsinki

Арбитражный суд Москвы назначил на 12 августа рассмотрение по существу иска АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) к финской верфи Arctech Helsinki | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T15:44+0300

2025-05-15T15:44+0300

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 12 августа рассмотрение по существу иска АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard на сумму около 371,1 миллиона евро (более 33,5 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из информации в картотеке арбитражных дел. Этот иск был подан в суд в феврале 2024 года. На предварительном заседании в августе представитель истца сообщил, что иск заявлен о взыскании долгов по договорам займа. По его словам, было шесть договоров займа, и последний платеж от заемщика поступил в 2022 году. Он уточнил, что ответчик по заказам ОСК строил морские суда, в том числе в Петербурге, в кооперации с российскими предприятиями. Споры, вытекающие из договоров займа, стороны договорились рассматривать в арбитражном суде Москвы, уточнил истец. В четверг суд провел еще одно предварительное заседание по делу, после чего счел его подготовленным к рассмотрению по существу. Суд в августе отказал истцу, просившему принять обеспечительные меры в виде ареста денежных средств ответчика в пределах суммы иска на счетах в российских банках. В частности, ОСК просила арестовать "денежные средства Arctech Helsinki Shipyard OY… находящиеся и поступающие на его банковские счета, открытые в банках на территории Российской Федерации, в том числе… в Санкт-Петербургском филиале ПАО "Промсвязьбанк". Суд тогда отклонил и вторую часть ходатайства истца, просившего запретить ответчику и кипрской Cantis Limited действия, приводящие "к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность по судостроительному контракту от 14 января 2016 г. в размере 7 100 000 евро, а также на уступку данного права требования третьим лицам". Верфь Arctech Helsinki Shipyard раньше на 100% принадлежала ОСК, находящейся под санкциями ЕС и США. Корпорация в мае 2020 года продала эту верфь, получившую название Helsinki Shipyard Oy, совладельцам российской круизной судоходной компании "Водоход". Сообщалось, что ОСК получила в рамках сделки Невский судостроительно-судоремонтный завод и 35 миллионов евро. Председателем правления Helsinki Shipyard стал экс-замминистра транспорта РФ и бывший руководитель Росморречфлота Виктор Олерский. Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года по заявлению Минпромторга РФ приостановил корпоративные права Arctech Helsinki Shipyard OY в ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод" (входит в ОСК), включенном в перечень экономически значимых организаций России. По данным ЕГРЮЛ, 49,99% предприятия принадлежит Arctech Helsinki Shipyard OY, остальные 50,01% числятся за самим судозаводом.

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бизнес, россия, москва, рф, ес, helsinki shipyard