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Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко

Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко - 15.05.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко

Мещанский суд Москвы санкционировал заключение под стражу заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T18:46+0300

2025-05-15T18:46+0300

2025-05-15T19:05+0300

суд

минтранс рф

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы санкционировал заключение под стражу заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, сообщили РИА Новости в инстанции.Чиновнику вменяются статьи о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ, частью 3 статьи 33, пунктами "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ.Срок содержания под стражей - два месяца.В суде уточнили, что стороне защиты было отказано в избрании Луговенко иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.Минтранс РФ заявил, что в курсе ситуации с Луговенко и окажет полное содействие следственным органам, рассказали РИА Новости в министерстве."Минтранс в курсе данной ситуации и окажет полное содействие следственным органам", - ответили в ведомстве на вопрос агентства о том, будет ли министерство сотрудничать со следственными органами.

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