https://1prime.ru/20250515/sud-857616617.html
Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко
Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко - 15.05.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко
Мещанский суд Москвы санкционировал заключение под стражу заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T18:46+0300
2025-05-15T18:46+0300
2025-05-15T19:05+0300
суд
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы санкционировал заключение под стражу заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, сообщили РИА Новости в инстанции.Чиновнику вменяются статьи о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ, частью 3 статьи 33, пунктами "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ.Срок содержания под стражей - два месяца.В суде уточнили, что стороне защиты было отказано в избрании Луговенко иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.Минтранс РФ заявил, что в курсе ситуации с Луговенко и окажет полное содействие следственным органам, рассказали РИА Новости в министерстве."Минтранс в курсе данной ситуации и окажет полное содействие следственным органам", - ответили в ведомстве на вопрос агентства о том, будет ли министерство сотрудничать со следственными органами.
https://1prime.ru/20250416/arest-856752436.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, минтранс рф
Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко
Суд арестовал замдиректора Департамента Минтранса Луговенко за превышение полномочий
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы санкционировал заключение под стражу заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, сообщили РИА Новости в инстанции.
Чиновнику вменяются статьи о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ, частью 3 статьи 33, пунктами "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ.
Срок содержания под стражей - два месяца.
В суде уточнили, что стороне защиты было отказано в избрании Луговенко иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области
Минтранс РФ заявил, что в курсе ситуации с Луговенко и окажет полное содействие следственным органам, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Минтранс в курсе данной ситуации и окажет полное содействие следственным органам", - ответили в ведомстве на вопрос агентства о том, будет ли министерство сотрудничать со следственными органами.