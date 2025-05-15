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Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко
Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко - 15.05.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко
Мещанский суд Москвы санкционировал заключение под стражу заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T18:46+0300
2025-05-15T19:05+0300
суд
минтранс рф
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы санкционировал заключение под стражу заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, сообщили РИА Новости в инстанции.Чиновнику вменяются статьи о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ, частью 3 статьи 33, пунктами "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ.Срок содержания под стражей - два месяца.В суде уточнили, что стороне защиты было отказано в избрании Луговенко иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.Минтранс РФ заявил, что в курсе ситуации с Луговенко и окажет полное содействие следственным органам, рассказали РИА Новости в министерстве."Минтранс в курсе данной ситуации и окажет полное содействие следственным органам", - ответили в ведомстве на вопрос агентства о том, будет ли министерство сотрудничать со следственными органами.
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суд, минтранс рф
суд, Минтранс РФ
18:46 15.05.2025 (обновлено: 19:05 15.05.2025)
 
Суд арестовал замдиректора департамента Минтранса Луговенко

Суд арестовал замдиректора Департамента Минтранса Луговенко за превышение полномочий

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы санкционировал заключение под стражу заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, сообщили РИА Новости в инстанции.
Чиновнику вменяются статьи о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ, частью 3 статьи 33, пунктами "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ.
Срок содержания под стражей - два месяца.
В суде уточнили, что стороне защиты было отказано в избрании Луговенко иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
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Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области
16 апреля, 20:06
Минтранс РФ заявил, что в курсе ситуации с Луговенко и окажет полное содействие следственным органам, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Минтранс в курсе данной ситуации и окажет полное содействие следственным органам", - ответили в ведомстве на вопрос агентства о том, будет ли министерство сотрудничать со следственными органами.
 
судМинтранс РФ
 
 
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