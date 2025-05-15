Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский сухогруз An ang 2 готовят к освобождению от нефтепродуктов - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250515/suhogruz-857582552.html
Китайский сухогруз An ang 2 готовят к освобождению от нефтепродуктов
Китайский сухогруз An ang 2 готовят к освобождению от нефтепродуктов - 15.05.2025, ПРАЙМ
Китайский сухогруз An ang 2 готовят к освобождению от нефтепродуктов
Выброшенный зимой на побережье Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 готовят к освобождению от находящихся на борту нефтепродуктов, сообщает министерство... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T03:18+0300
2025-05-15T03:18+0300
энергетика
экономика
сахалин
южно-сахалинск
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857582552.jpg?1747268296
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – ПРАЙМ. Выброшенный зимой на побережье Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 готовят к освобождению от находящихся на борту нефтепродуктов, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. По информации пресс-службы минтранса, специалисты Морспасслужбы приступили к возведению подвесного трубопровода для дальнейшей перекачки нефтепродуктов на берег. Для обеспечения безопасности процесса на месте спасательной операции возведен подъездной путь и площадка для промежуточного резервуара, а также организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных формирований Морспасслужбы. Ранее в ходе переговоров между правительством Сахалинской области и делегацией Китайской Народной Республики было достигнуто соглашение о выгрузке топлива с судна, а также о возвращении на родину пяти членов экипажа, не участвующих в поддержании жизнеспособности судна. "В настоящий момент собственник судна разрабатывает документацию по снятию судна с мели. Эти работы планируется провести летом при благоприятных погодных условиях. Ход работ по недопущению разлива нефтепродуктов в море и выводу судна на глубокую воду находятся на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. В танках судна около 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива, более 15 тонн моторного масла. На сухогрузе находится почти 1 тысяча тонн угля. Повреждения корпуса корабля не обнаружены, разлива нефтепродуктов нет. У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.
сахалин
южно-сахалинск
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сахалин, южно-сахалинск, китай
Энергетика, Экономика, Сахалин, Южно-Сахалинск, КИТАЙ
03:18 15.05.2025
 
Китайский сухогруз An ang 2 готовят к освобождению от нефтепродуктов

Выброшенный зимой на Сахалин сухогруз An ang 2 готовят к освобождению от нефтепродуктов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – ПРАЙМ. Выброшенный зимой на побережье Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 готовят к освобождению от находящихся на борту нефтепродуктов, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
По информации пресс-службы минтранса, специалисты Морспасслужбы приступили к возведению подвесного трубопровода для дальнейшей перекачки нефтепродуктов на берег. Для обеспечения безопасности процесса на месте спасательной операции возведен подъездной путь и площадка для промежуточного резервуара, а также организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных формирований Морспасслужбы. Ранее в ходе переговоров между правительством Сахалинской области и делегацией Китайской Народной Республики было достигнуто соглашение о выгрузке топлива с судна, а также о возвращении на родину пяти членов экипажа, не участвующих в поддержании жизнеспособности судна.
"В настоящий момент собственник судна разрабатывает документацию по снятию судна с мели. Эти работы планируется провести летом при благоприятных погодных условиях. Ход работ по недопущению разлива нефтепродуктов в море и выводу судна на глубокую воду находятся на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. В танках судна около 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива, более 15 тонн моторного масла. На сухогрузе находится почти 1 тысяча тонн угля. Повреждения корпуса корабля не обнаружены, разлива нефтепродуктов нет.
У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.
 
ЭнергетикаЭкономикаСахалинЮжно-СахалинскКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала