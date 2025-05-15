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ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы - 15.05.2025, ПРАЙМ
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ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы
ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы - 15.05.2025, ПРАЙМ
ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы
Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:28+0300
2025-05-15T13:28+0300
технологии
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, говорится в заявлении ЕК. "Сегодня Еврокомиссия проинформировала TikTok о своем предварительном мнении о том, что компания не выполняет обязательство Закона о цифровых услугах (DSA) по публикации рекламы… Расследование установило, что TikTok не предоставляет необходимую информацию о содержании рекламы, пользователях, на которых нацелена реклама, и о тех, кто заплатил за рекламу", - указывается в документе. В ЕК отметили, что соцсеть теперь должна направить в Брюссель письменное пояснение по претензиям. В противном случае Еврокомиссия грозит применить к платформе большие штрафные санкции в размере до 6% от общемирового оборота. -0-
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технологии, брюссель, tiktok, ек, ес
Технологии, Брюссель, TikTok, ЕК, ЕС
13:28 15.05.2025
 
ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы

ЕК обвинила TikTok в нарушении Закона о цифровых услугах в части прозрачности рекламы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, говорится в заявлении ЕК.
"Сегодня Еврокомиссия проинформировала TikTok о своем предварительном мнении о том, что компания не выполняет обязательство Закона о цифровых услугах (DSA) по публикации рекламы… Расследование установило, что TikTok не предоставляет необходимую информацию о содержании рекламы, пользователях, на которых нацелена реклама, и о тех, кто заплатил за рекламу", - указывается в документе.
В ЕК отметили, что соцсеть теперь должна направить в Брюссель письменное пояснение по претензиям. В противном случае Еврокомиссия грозит применить к платформе большие штрафные санкции в размере до 6% от общемирового оборота. -0-
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