https://1prime.ru/20250515/tiktok--857601300.html
ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы
ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы - 15.05.2025, ПРАЙМ
ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы
Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:28+0300
2025-05-15T13:28+0300
2025-05-15T13:28+0300
технологии
брюссель
tiktok
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_14648dd9ba2f68d482efc7d22393f12f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, говорится в заявлении ЕК. "Сегодня Еврокомиссия проинформировала TikTok о своем предварительном мнении о том, что компания не выполняет обязательство Закона о цифровых услугах (DSA) по публикации рекламы… Расследование установило, что TikTok не предоставляет необходимую информацию о содержании рекламы, пользователях, на которых нацелена реклама, и о тех, кто заплатил за рекламу", - указывается в документе. В ЕК отметили, что соцсеть теперь должна направить в Брюссель письменное пояснение по претензиям. В противном случае Еврокомиссия грозит применить к платформе большие штрафные санкции в размере до 6% от общемирового оборота. -0-
https://1prime.ru/20250502/tiktok-857230741.html
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c24059f93ee03c7215cde365cbe88856.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, брюссель, tiktok, ек, ес
Технологии, Брюссель, TikTok, ЕК, ЕС
ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы
ЕК обвинила TikTok в нарушении Закона о цифровых услугах в части прозрачности рекламы
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, говорится в заявлении ЕК.
"Сегодня Еврокомиссия проинформировала TikTok о своем предварительном мнении о том, что компания не выполняет обязательство Закона о цифровых услугах (DSA) по публикации рекламы… Расследование установило, что TikTok не предоставляет необходимую информацию о содержании рекламы, пользователях, на которых нацелена реклама, и о тех, кто заплатил за рекламу", - указывается в документе.
В ЕК отметили, что соцсеть теперь должна направить в Брюссель письменное пояснение по претензиям. В противном случае Еврокомиссия грозит применить к платформе большие штрафные санкции в размере до 6% от общемирового оборота. -0-
TikTok оспорит штраф ЕС за размещение личных данных европейцев в Китае