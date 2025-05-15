https://1prime.ru/20250515/tiktok--857601300.html

ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы

ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы - 15.05.2025, ПРАЙМ

ЕК обвинила TikTok в нарушении законов ЕС в области рекламы

Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T13:28+0300

2025-05-15T13:28+0300

2025-05-15T13:28+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, говорится в заявлении ЕК. "Сегодня Еврокомиссия проинформировала TikTok о своем предварительном мнении о том, что компания не выполняет обязательство Закона о цифровых услугах (DSA) по публикации рекламы… Расследование установило, что TikTok не предоставляет необходимую информацию о содержании рекламы, пользователях, на которых нацелена реклама, и о тех, кто заплатил за рекламу", - указывается в документе. В ЕК отметили, что соцсеть теперь должна направить в Брюссель письменное пояснение по претензиям. В противном случае Еврокомиссия грозит применить к платформе большие штрафные санкции в размере до 6% от общемирового оборота. -0-

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технологии, брюссель, tiktok, ек, ес