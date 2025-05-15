https://1prime.ru/20250515/torgovlya-857585194.html

Объем интернет-торговли в России в первом квартале вырос на 36%

Объем интернет-торговли в России в первом квартале вырос на 36% - 15.05.2025, ПРАЙМ

Объем интернет-торговли в России в первом квартале вырос на 36%

Объем интернет-торговли в РФ по итогам первого квартала 2025 года вырос на 36%, до 2,6 триллиона рублей; доля интернет-торговли в общем объеме розничной... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T08:24+0300

2025-05-15T08:24+0300

2025-05-15T08:24+0300

экономика

россия

бизнес

москва

рф

московская область

акит

https://cdnn.1prime.ru/img/76280/21/762802103_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_23f4bd9f9a1b53817662373d644006c5.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Объем интернет-торговли в РФ по итогам первого квартала 2025 года вырос на 36%, до 2,6 триллиона рублей; доля интернет-торговли в общем объеме розничной торговли составила 18,3%, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). "Объем интернет-торговли в России в первом квартале 2025 года составил 2,6 триллиона рублей, что на 36% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из общей суммы онлайн-продаж 97% - это покупки в российских интернет-магазинах и маркетплейсах. Доля интернет-торговли в общем объеме розничной торговли по итогам января-марта составила 18,3%, на конец предыдущего года этот показатель составлял 16,2%", - говорится в отчете АКИТ. Как и по итогам 2024 года, на первом месте по объему продаж в онлайн-торговле заняли продукты питания - на них россияне в первом квартале потратили почти 530 миллиардов рублей, это на 71% больше аналогичного показателя 2024 года. Далее в топ-5 по сумме онлайн-покупок товары для дома и мебель - 407 миллиардов рублей (15,6% в общем объеме); одежда и обувь - 345 миллиардов рублей (13,2%); электроника и бытовая техника - 313 миллиардов рублей (12%); автозапчасти и автоаксессуары - 169 миллиардов рублей (6,5%). Единственной категорией, которая в первом квартале показала снижение объемов продаж, оказались товары для красоты и здоровья - на них россияне потратили на 6% меньше, чем в первом квартале 2024 года. В остальных категориях объемы продаж росли: значительно увеличились траты в категориях автозапчасти и автоаксессуары, а также в цифровых товарах, аптеках, подарках и цветах. Также рост объемов покупок показали товары для дома и мебели, инструменты, ювелирные изделия и аксессуары. Топ-10 регионов по объемам интернет-торговли остался неизменным. Первое место заняла Москва - на нее приходится 17,2% от всех онлайн-покупок, далее следуют Московская область - 7,9%; Санкт-Петербург - 6,2%; Краснодарский край - 4,8%; Ростовская и Свердловская области - 2,8%; Самарская область - 2,1%; Нижегородская область и Татарстан - 2%, Красноярский край - 1,9% "В первом квартале 2025 года регионы по-прежнему генерируют больше 76% всех онлайн-продаж, и в них же наибольший показатель роста объемов интернет-торговли. С развитием инфраструктуры участников рынка электронная коммерция охватывает все больше малых городов и населенных пунктов, делая доступными для их жителей миллионы товаров. Эта динамика будет сохраняться и в дальнейшем. Кроме того, важным трендом становится развитие онлайн-канала для реализации продуктов питания: пока на него приходится 5,8% от всех розничных продаж", - прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов.

https://1prime.ru/20250513/putin-857535360.html

москва

рф

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, рф, московская область, акит