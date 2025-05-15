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Президент ЮАР встретится с Трампом в США - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Президент ЮАР встретится с Трампом в США
Президент ЮАР встретится с Трампом в США - 15.05.2025, ПРАЙМ
Президент ЮАР встретится с Трампом в США
Президент ЮАР Сирил Рамафоса на следующей неделе отправится в США с рабочим визитом и встретится там со своим американским коллегой Дональдом Трампом на фоне... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T05:31+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на следующей неделе отправится в США с рабочим визитом и встретится там со своим американским коллегой Дональдом Трампом на фоне разногласий между двумя странами, сообщает канцелярия южноафриканского лидера. "Президент Сирил Рамафоса совершит рабочий визит в США с 19 по 22 мая 2025 года. В среду, 21 мая 2025 года, президент Рамафоса встретится с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне для обсуждения вопросов, представляющих двусторонний, региональный и глобальный интерес", - сообщает канцелярия на своей странице в соцсети X. Согласно заявлению, визит Рамафосы в США также предоставляет "платформу для перезагрузки стратегических отношений" между двумя странами. В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать "в общественных интересах". В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
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мировая экономика, юар, сша, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, ЮАР, США, МОСКВА, Дональд Трамп
05:31 15.05.2025
 
Президент ЮАР встретится с Трампом в США

Президент ЮАР Рамафоса на следующей неделе отправится в США с рабочим визитом

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на следующей неделе отправится в США с рабочим визитом и встретится там со своим американским коллегой Дональдом Трампом на фоне разногласий между двумя странами, сообщает канцелярия южноафриканского лидера.
"Президент Сирил Рамафоса совершит рабочий визит в США с 19 по 22 мая 2025 года. В среду, 21 мая 2025 года, президент Рамафоса встретится с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне для обсуждения вопросов, представляющих двусторонний, региональный и глобальный интерес", - сообщает канцелярия на своей странице в соцсети X.
Согласно заявлению, визит Рамафосы в США также предоставляет "платформу для перезагрузки стратегических отношений" между двумя странами.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать "в общественных интересах". В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей".
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
 
ЭкономикаМировая экономикаЮАРСШАМОСКВАДональд Трамп
 
 
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