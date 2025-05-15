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Трамп сообщил о готовности прибыть на переговоры в Стамбул в пятницу
Трамп сообщил о готовности прибыть на переговоры в Стамбул в пятницу - 15.05.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о готовности прибыть на переговоры в Стамбул в пятницу
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T10:56+0300
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ДОХА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется. "Если что-то случится, я поеду в пятницу, если это будет уместно", - сказал Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Политика, РФ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп сообщил о готовности прибыть на переговоры в Стамбул в пятницу
Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам по Украине в Стамбуле в пятницу
ДОХА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется.
"Если что-то случится, я поеду в пятницу, если это будет уместно", - сказал Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
СМИ: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины