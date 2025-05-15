https://1prime.ru/20250515/tramp-857590972.html

Трамп сообщил о готовности прибыть на переговоры в Стамбул в пятницу

Трамп сообщил о готовности прибыть на переговоры в Стамбул в пятницу - 15.05.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил о готовности прибыть на переговоры в Стамбул в пятницу

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T10:56+0300

2025-05-15T10:56+0300

2025-05-15T10:56+0300

политика

рф

украина

турция

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ca6e91f2a7436741fc4402b0585934b8.jpg

ДОХА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется. "Если что-то случится, я поеду в пятницу, если это будет уместно", - сказал Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://1prime.ru/20250514/tramp-857580369.html

рф

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, украина, турция, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков