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Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование
Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование - 15.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:52+0300
2025-05-15T12:52+0300
общество
сша
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ДОХА, 15 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла крупнейший оборонный бюджет. "Я здесь, чтобы сказать: американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет. Это был самый большой бюджет за всё время - более триллиона долларов. Это много", - заявил Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
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общество , сша, катар, дональд трамп
Общество , США, КАТАР, Дональд Трамп
12:52 15.05.2025
 
Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование

Трамп заявил, что армия США станет больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ДОХА, 15 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла крупнейший оборонный бюджет.
"Я здесь, чтобы сказать: американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет. Это был самый большой бюджет за всё время - более триллиона долларов. Это много", - заявил Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
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