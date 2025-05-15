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Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование

Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование - 15.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:52+0300

2025-05-15T12:52+0300

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ДОХА, 15 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла крупнейший оборонный бюджет. "Я здесь, чтобы сказать: американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет. Это был самый большой бюджет за всё время - более триллиона долларов. Это много", - заявил Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

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общество , сша, катар, дональд трамп