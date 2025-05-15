https://1prime.ru/20250515/tramp-857599053.html
Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование
Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование - 15.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:52+0300
2025-05-15T12:52+0300
2025-05-15T12:52+0300
общество
сша
катар
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a016cc0c9221c00664a8f1fcd50880f.jpg
ДОХА, 15 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла крупнейший оборонный бюджет. "Я здесь, чтобы сказать: американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет. Это был самый большой бюджет за всё время - более триллиона долларов. Это много", - заявил Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
https://1prime.ru/20250515/zelenskiy-857595038.html
сша
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151971_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7839ac474485c72c1b5ebc923fb0371b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, катар, дональд трамп
Общество , США, КАТАР, Дональд Трамп
Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование
Трамп заявил, что армия США станет больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо
ДОХА, 15 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы станут "больше, сильнее и мощнее, чем когда-либо", и отметил, что страна уже приняла крупнейший оборонный бюджет.
"Я здесь, чтобы сказать: американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет. Это был самый большой бюджет за всё время - более триллиона долларов. Это много", - заявил Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
"Трамп дал понять". Во Франции раскрыли, с чем столкнулся Зеленский