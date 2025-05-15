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Трамп заявил, что США скоро получат истребитель шестого поколения F-47 - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что США скоро получат истребитель шестого поколения F-47
Трамп заявил, что США скоро получат истребитель шестого поколения F-47 - 15.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США скоро получат истребитель шестого поколения F-47
Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы страны в ближайшее время получат первый в мире истребитель шестого поколения — F-47. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:20+0300
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ДОХА, 15 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы страны в ближайшее время получат первый в мире истребитель шестого поколения — F-47. "Наши ВВС скоро получат первый и единственный в мире истребитель шестого поколения — F-47", — заявил Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре. Он отметил, что не знает, почему самолету было присвоено именно такое обозначение, но назвал его "впечатляющей машиной". "Почему они назвали его 47? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Но это было красиво. Сам самолет — невероятный", — добавил президент. Также Трамп сообщил, что США рассматривают возможность модернизации существующего истребителя F-35. "Мы также рассматриваем улучшенную версию F-35. Думаю, мы назовем его F-55. Это будет двухдвигательный самолет. Мне нравятся два двигателя. Простите, что говорю так. Но это имеет смысл, правда?" — сказал он, обращаясь к военным.
https://1prime.ru/20250515/tramp-857599053.html
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сша, катар, дональд трамп, f-35 lightning ii
Вооружения, США, КАТАР, Дональд Трамп, F-35 Lightning II
13:20 15.05.2025
 
Трамп заявил, что США скоро получат истребитель шестого поколения F-47

Трамп заявил, что ВВС США скоро получат истребитель шестого поколения F-47

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© AFP / Saul Loeb
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ДОХА, 15 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы страны в ближайшее время получат первый в мире истребитель шестого поколения — F-47.
"Наши ВВС скоро получат первый и единственный в мире истребитель шестого поколения — F-47", — заявил Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре.
Он отметил, что не знает, почему самолету было присвоено именно такое обозначение, но назвал его "впечатляющей машиной".
"Почему они назвали его 47? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Но это было красиво. Сам самолет — невероятный", — добавил президент.
Также Трамп сообщил, что США рассматривают возможность модернизации существующего истребителя F-35.
"Мы также рассматриваем улучшенную версию F-35. Думаю, мы назовем его F-55. Это будет двухдвигательный самолет. Мне нравятся два двигателя. Простите, что говорю так. Но это имеет смысл, правда?" — сказал он, обращаясь к военным.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование
12:52
 
ВооруженияСШАКАТАРДональд ТрампF-35 Lightning II
 
 
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