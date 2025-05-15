Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250515/tramp-857600509.html
США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп
США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп - 15.05.2025, ПРАЙМ
США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп
Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:16+0300
2025-05-15T13:16+0300
мировая экономика
сша
афганистан
катар
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ca6e91f2a7436741fc4402b0585934b8.jpg
ДОХА, 15 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. "Мы сохраним авиабазу Баграм", - сказал Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре.
https://1prime.ru/20250515/tramp-857599053.html
сша
афганистан
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_59f8f4240dd6e2597cff6841b265977c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, афганистан, катар, дональд трамп
Мировая экономика, США, АФГАНИСТАН, КАТАР, Дональд Трамп
13:16 15.05.2025
 
США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп

Трамп: США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© AFP / Saul Loeb
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 15 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Мы сохраним авиабазу Баграм", - сказал Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование
12:52
 
Мировая экономикаСШААФГАНИСТАНКАТАРДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала