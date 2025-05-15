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США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп
США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп - 15.05.2025, ПРАЙМ
США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп
Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:16+0300
2025-05-15T13:16+0300
2025-05-15T13:16+0300
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ДОХА, 15 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. "Мы сохраним авиабазу Баграм", - сказал Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре.
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мировая экономика, сша, афганистан, катар, дональд трамп
Мировая экономика, США, АФГАНИСТАН, КАТАР, Дональд Трамп
США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп
Трамп: США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане