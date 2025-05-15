https://1prime.ru/20250515/tramp-857600509.html

США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп

США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп - 15.05.2025, ПРАЙМ

США сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, заявил Трамп

Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T13:16+0300

2025-05-15T13:16+0300

2025-05-15T13:16+0300

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ДОХА, 15 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. "Мы сохраним авиабазу Баграм", - сказал Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре.

https://1prime.ru/20250515/tramp-857599053.html

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мировая экономика, сша, афганистан, катар, дональд трамп