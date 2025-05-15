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Трамп высказался о возможном переизбрании на третий срок
Трамп высказался о возможном переизбрании на третий срок - 15.05.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о возможном переизбрании на третий срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможным новым президентским сроком. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T15:04+0300
2025-05-15T15:04+0300
2025-05-15T15:04+0300
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ДОХА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможным новым президентским сроком. "Мы хотим переизбраться... Я не знаю, я должен подумать над этим. Вы видели новую кепку, где написано "Трамп 2028 - сводим левых с ума", - заявил Трамп во время выступления на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре. В конце апреля интернет-магазин президента США разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028". Стоимость красной бейсболки, которая, как специально отмечается, произведена в США, составляет 50 долларов. Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
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общество , сша, катар, дональд трамп
Политика, Общество , США, КАТАР, Дональд Трамп
Трамп высказался о возможном переизбрании на третий срок
Трамп заявил, что подумает над переизбранием на третий срок
ДОХА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможным новым президентским сроком.
"Мы хотим переизбраться... Я не знаю, я должен подумать над этим. Вы видели новую кепку, где написано "Трамп 2028 - сводим левых с ума", - заявил Трамп во время выступления на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре.
В конце апреля интернет-магазин президента США разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028". Стоимость красной бейсболки, которая, как специально отмечается, произведена в США, составляет 50 долларов.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
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