Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250515/tramp-857606543.html
Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным
Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным - 15.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T15:17+0300
2025-05-15T15:17+0300
политика
общество
вашингтон
сша
турция
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_e047e1e5ab9326ba1e3ef8249e017245.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он собирался поехать, думал, что я тоже буду там. Но если меня нет, он тоже не поедет", — сообщил американский лидер журналистам на борту президентского самолета. Отвечая на вопрос о российской делегации на переговорах в Турции, он подчеркнул: "Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации". Президент добавил, что конфликт необходимо урегулировать как можно скорее. "Слишком много людей гибнет", - резюмировал Трамп.
https://1prime.ru/20250515/peregovory-857603498.html
вашингтон
сша
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_6852a8cd09b292c0f20ffaeef61eec61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , вашингтон, сша, турция, дональд трамп, владимир путин
Политика, Общество , ВАШИНГТОН, США, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин
15:17 15.05.2025
 
Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным

Трамп: решение украинского конфликта невозможно без личной встречи с Путиным

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он собирался поехать, думал, что я тоже буду там. Но если меня нет, он тоже не поедет", — сообщил американский лидер журналистам на борту президентского самолета.
Отвечая на вопрос о российской делегации на переговорах в Турции, он подчеркнул: "Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации".
Президент добавил, что конфликт необходимо урегулировать как можно скорее.
"Слишком много людей гибнет", - резюмировал Трамп.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Россия готова приложить все усилия к переговорам в Стамбуле, заявил Песков
14:16
 
ПолитикаОбществоВАШИНГТОНСШАТУРЦИЯДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала