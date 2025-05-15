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Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным

Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным - 15.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T15:17+0300

2025-05-15T15:17+0300

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ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он собирался поехать, думал, что я тоже буду там. Но если меня нет, он тоже не поедет", — сообщил американский лидер журналистам на борту президентского самолета. Отвечая на вопрос о российской делегации на переговорах в Турции, он подчеркнул: "Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации". Президент добавил, что конфликт необходимо урегулировать как можно скорее. "Слишком много людей гибнет", - резюмировал Трамп.

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общество , вашингтон, сша, турция, дональд трамп, владимир путин