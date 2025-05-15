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Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным
Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным - 15.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T15:17+0300
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ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он собирался поехать, думал, что я тоже буду там. Но если меня нет, он тоже не поедет", — сообщил американский лидер журналистам на борту президентского самолета. Отвечая на вопрос о российской делегации на переговорах в Турции, он подчеркнул: "Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации". Президент добавил, что конфликт необходимо урегулировать как можно скорее. "Слишком много людей гибнет", - резюмировал Трамп.
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Трамп заявил, что конфликт на Украине не решится без его встречи с Путиным
Трамп: решение украинского конфликта невозможно без личной встречи с Путиным
ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он собирался поехать, думал, что я тоже буду там. Но если меня нет, он тоже не поедет", — сообщил американский лидер журналистам на борту президентского самолета.
Отвечая на вопрос о российской делегации на переговорах в Турции, он подчеркнул: "Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации".
Президент добавил, что конфликт необходимо урегулировать как можно скорее.
"Слишком много людей гибнет", - резюмировал Трамп.
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