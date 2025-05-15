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ЦБ Китая снизил норму обязательных резервов для финансовых учреждений
ЦБ Китая снизил норму обязательных резервов для финансовых учреждений - 15.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ Китая снизил норму обязательных резервов для финансовых учреждений
Народный банк (ЦБ) Китая в четверг снизил норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T06:19+0300
2025-05-15T06:19+0300
2025-05-15T06:19+0300
финансы
банки
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китай
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ПЕКИН, 15 мая - ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая в четверг снизил норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта.
После снижения средневзвешенная норма обязательных резервов для финансовых учреждений составила 6,1%. Мера не будет распространяться на ряд финансовых компаний, для которых уже действует ставка обязательных резервов в 5% - самая низкая среди всех финансовых учреждений.
"Снижение нормы обязательных резервов для соответствующих финансовых учреждений на 0,5 процентных пункта вступает в силу в четверг", - передало агентство Синьхуа.
Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн ранее заявил, что эта мера предоставит около 1 триллиона юаней (порядка 139 миллиардов долларов) долгосрочной ликвидности.
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финансы, банки, китай
Финансы, Банки, Экономика, КИТАЙ
ЦБ Китая снизил норму обязательных резервов для финансовых учреждений
Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для финансовых учреждений
ПЕКИН, 15 мая - ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая в четверг снизил норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта.
После снижения средневзвешенная норма обязательных резервов для финансовых учреждений составила 6,1%. Мера не будет распространяться на ряд финансовых компаний, для которых уже действует ставка обязательных резервов в 5% - самая низкая среди всех финансовых учреждений.
"Снижение нормы обязательных резервов для соответствующих финансовых учреждений на 0,5 процентных пункта вступает в силу в четверг", - передало агентство Синьхуа.
Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн ранее заявил, что эта мера предоставит около 1 триллиона юаней (порядка 139 миллиардов долларов) долгосрочной ликвидности.