https://1prime.ru/20250515/turtsiya-857594359.html

Туроператор раскрыл принципиальный выбор отдыхающих в Турции россиян

Туроператор раскрыл принципиальный выбор отдыхающих в Турции россиян - 15.05.2025, ПРАЙМ

Туроператор раскрыл принципиальный выбор отдыхающих в Турции россиян

Жители около 600 российских городов выбирают пакетные туры в Турцию для летнего отдыха 2025 года, из них 43% отдыхают с детьми, порядка 99% выбирают систему... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:44+0300

2025-05-15T11:44+0300

2025-05-15T11:44+0300

туризм

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Жители около 600 российских городов выбирают пакетные туры в Турцию для летнего отдыха 2025 года, из них 43% отдыхают с детьми, порядка 99% выбирают систему "все включено", сообщила журналистам руководитель PR туроператора Anex Виктория Худаева."Туристы из 594 российских городов предпочли провести летний отдых 2025 в Турции. Среди городов-лидеров по турпотоку - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Тюмень. В полетную программу отпускного сезона направления Турции вошли: Анталья, Даламан и Бодрум",- отметила она.По словам эксперта, более 43% туристов поедут на отдых с детьми, 25% туров приобрели для отдыха парой, около 30% будут отдыхать компанией от трех и более человек и лишь 1% отдал предпочтение отдыху в одиночку. Из всех туристов 99,4% выбирают питание "все включено", более 82% разместятся в отелях категории пять звезд.Если сравнивать летний отдых с "майскими каникулами", то в отпускной сезон процент отдыхающих туристов с детьми возрастает, а на одиночные туры опускается в три раза.Говоря о новых тенденциях в туризме, эксперт отметила активное внедрение процессов автоматизации и цифровизации, цифрового маркетинга, а также смещение акцентов потребительских предпочтений в сторону развития внутреннего туризма.Так, многие турецкие отели уже внедрили в свою деятельность доставку прохладительных напитков на пляж и лаунж-зону через QR-код, что делает отдых туриста комфортнее. Благодаря цифровому маркетингу можно создать пакет-конструктор, онлайн выбрать подходящие под запрос клиента дополнительные опции для отдыха. Например, расширить страховку, добавить индивидуальный трансфер, бизнес-класс на авиарейс, увеличить багаж или габариты ручной клади и так далее.По словам эксперта, многие россияне сегодня отдают предпочтение внутреннему санаторно-курортному лечению. Причем, это касается не только людей "серебряного возраста", но и молодежи от 25-30 лет, которая стала уделять особое внимание безопасности здоровья и проводить ежегодный чек-ап организма.Худаева рассказала, что трендом последнего года стало активное внимание россиян к сегменту Priority. Это позволяет туристу выбрать место в самолете, провести индивидуальную встречу с отельным гидом, иметь доступ к круглосуточной поддержке оператора 24/7, а также воспользоваться услугой Elite Lounge - ускоренный паспортный контроль, быстрое оформление багажа, доступ в бизнес-лаундж и так далее.

https://1prime.ru/20250506/turtsiya-857336583.html

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туризм, бизнес, россия, турция, anex