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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - 15.05.2025, ПРАЙМ
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 15 мая в турецкой провинции Конья, ощущалось в Анкаре, где находится украинская делегация. Об этом говорится в сообщении... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:19+0300
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 15 мая в турецкой провинции Конья, ощущалось в Анкаре, где находится украинская делегация. Об этом говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 15.46 мск, расположен в районе города Кулу провинции Конья в 100 километрах от турецкой столицы. Очаг залегал на глубине почти 19 километров. По данным турецких СМИ, толчки ощущались в Анкаре и соседних городах. Обсерватория Кандилли оценила глубину залегания очага в 7 километров. Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
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общество , турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
Происшествия, Общество , ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
AFAD: в турецкой провинции Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2
СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 15 мая в турецкой провинции Конья, ощущалось в Анкаре, где находится украинская делегация. Об этом говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 15.46 мск, расположен в районе города Кулу провинции Конья в 100 километрах от турецкой столицы. Очаг залегал на глубине почти 19 километров. По данным турецких СМИ, толчки ощущались в Анкаре и соседних городах.
Обсерватория Кандилли оценила глубину залегания очага в 7 километров.
Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Сибига.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Делегация США находится в Стамбуле, заявил глава МИД Турции