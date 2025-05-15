https://1prime.ru/20250515/turtsiya-857609881.html

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - 15.05.2025, ПРАЙМ

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 15 мая в турецкой провинции Конья, ощущалось в Анкаре, где находится украинская делегация. Об этом говорится в сообщении... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T16:19+0300

2025-05-15T16:19+0300

2025-05-15T16:19+0300

происшествия

общество

турция

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 15 мая в турецкой провинции Конья, ощущалось в Анкаре, где находится украинская делегация. Об этом говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 15.46 мск, расположен в районе города Кулу провинции Конья в 100 километрах от турецкой столицы. Очаг залегал на глубине почти 19 километров. По данным турецких СМИ, толчки ощущались в Анкаре и соседних городах. Обсерватория Кандилли оценила глубину залегания очага в 7 километров. Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.

https://1prime.ru/20250515/peregovory-857605244.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган