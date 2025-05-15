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Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МО Умеров - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МО Умеров
Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МО Умеров - 15.05.2025, ПРАЙМ
Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МО Умеров
Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:17+0300
2025-05-15T17:29+0300
политика
стамбул
россия
украина
турция
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре."Вместе с ним будут профессиональные люди, военные, разведчики", — добавил он.Зеленский уточнил, что решил не направлять в Стамбул главу СБУ Василия Малюка и начальника Генштаба Андрея Гнатова.Как сообщал в эфире телеканала "Россия 24" руководитель российской делегации — помощник президента Владимир Мединский — у представителей Москвы рабочий настрой.Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы, добавил он.Помимо Мединского в состав делегации входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В качестве экспертов в Турцию прибыли первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
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стамбул, россия, украина, турция, владимир зеленский
Политика, Стамбул, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский
17:17 15.05.2025 (обновлено: 17:29 15.05.2025)
 
Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МО Умеров

Зеленский назначил министра обороны Умерова главой украинской делегации в Стамбуле

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.
"Вместе с ним будут профессиональные люди, военные, разведчики", — добавил он.
Зеленский уточнил, что решил не направлять в Стамбул главу СБУ Василия Малюка и начальника Генштаба Андрея Гнатова.
Как сообщал в эфире телеканала "Россия 24" руководитель российской делегации — помощник президента Владимир Мединский — у представителей Москвы рабочий настрой.
Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы, добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
В США заявили, что Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине
17:18
Помимо Мединского в состав делегации входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В качестве экспертов в Турцию прибыли первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
 
ПолитикаСтамбулРОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯВладимир Зеленский
 
 
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