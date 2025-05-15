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Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МО Умеров

Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МО Умеров - 15.05.2025, ПРАЙМ

Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МО Умеров

Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T17:17+0300

2025-05-15T17:17+0300

2025-05-15T17:29+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре."Вместе с ним будут профессиональные люди, военные, разведчики", — добавил он.Зеленский уточнил, что решил не направлять в Стамбул главу СБУ Василия Малюка и начальника Генштаба Андрея Гнатова.Как сообщал в эфире телеканала "Россия 24" руководитель российской делегации — помощник президента Владимир Мединский — у представителей Москвы рабочий настрой.Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы, добавил он.Помимо Мединского в состав делегации входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. В качестве экспертов в Турцию прибыли первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

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стамбул, россия, украина, турция, владимир зеленский