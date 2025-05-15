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ВВП Великобритании в I квартале неожиданно вырос на 1,3% - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВВП Великобритании в I квартале неожиданно вырос на 1,3%
ВВП Великобритании в I квартале неожиданно вырос на 1,3% - 15.05.2025, ПРАЙМ
ВВП Великобритании в I квартале неожиданно вырос на 1,3%
ВВП Великобритании в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,7%, сообщает национальное... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T09:15+0300
2025-05-15T09:15+0300
экономика
мировая экономика
великобритания
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,7%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годового роста на 1,2% и квартального - на 0,6%. В четвертом квартале прошлого года рост экономики в годовом выражении составлял 1,5%, а в квартальном выражении - 0,1%. В первом квартале в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,7%, а строительный сектор показал нулевую динамику к четвертому кварталу.
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мировая экономика, великобритания
Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:15 15.05.2025
 
ВВП Великобритании в I квартале неожиданно вырос на 1,3%

ВВП Великобритании в I квартале неожиданно вырос на 1,3% в годовом выражении

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,7%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годового роста на 1,2% и квартального - на 0,6%.
В четвертом квартале прошлого года рост экономики в годовом выражении составлял 1,5%, а в квартальном выражении - 0,1%.
В первом квартале в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,7%, а строительный сектор показал нулевую динамику к четвертому кварталу.
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