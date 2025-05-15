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Во Владивостоке осудили экс-менеджеров "РАО Энергетики Востока"

Во Владивостоке осудили экс-менеджеров "РАО Энергетики Востока" - 15.05.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке осудили экс-менеджеров "РАО Энергетики Востока"

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг назначил 7 и 7,5 года лишения свободы трем бывшим топ-менеджерам ПАО "РАО Энергетические Системы Востока" и ПАО... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T06:31+0300

2025-05-15T06:31+0300

2025-05-15T06:31+0300

общество

дальний восток

александр ефремов

ран

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – ПРАЙМ. Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг назначил 7 и 7,5 года лишения свободы трем бывшим топ-менеджерам ПАО "РАО Энергетические Системы Востока" и ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" по делу о многомилионных растратах, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. Бывших первого заместителя генерального директора ПАО "РАО Энергетические Системы Востока" Нину Запрягаеву и финансового директора данного общества Алексея Яковлева, а также заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ДЭК Александра Ефремова обвиняли в хищении 687 миллионов рублей компании. По версии следствия, Запрягаева при помощи бывших работников ДЭК заключила фиктивные договоры оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования. В декабре 2023 года Фрунзенский районный суд Владивостока оправдал Запрягаеву и Яковлева. Ефремов был осужден на четыре года, но освобожден от назначенного наказания за истечением сроков давности. С Ефремова и еще двух фигурантов в пользу ДЭК взыскано почти 97 миллионов рублей. В марте 2024 года Приморский краевой суд приговор отменил, дело было передано на новое разбирательство в районный суд. В среду адвокат Яковлева Маргарита Куделинская сообщила РИА Новости, что ее подзащитный покончил с собой, информация об этом будет передана судье в четверг, когда ожидается вынесение приговора. "Ефремов признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в размере 700 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 3 года", - сказала Оленева. По ее словам, местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима. "Яковлев признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев со штрафом в 800 тысяч рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима", - отметила собеседница. Она уточнила, что Запрягаевой назначено 7 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Ее суд также на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций в коммерческих организациях. "Приговором суда Запрягаева объявлена в международный розыск. Исковые требования ДЭК удовлетворены в полном объеме. С Запрягаевой, Яковлева, Ефремова в пользу ПАО "ОАО" Дальневосточная энергетическая компания" в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, в солидарном порядке взысканы 420 991 502,43 рубля", - добавила Оленева. В марте 2025 года Фрунзенский районный суд приостановил производство по уголовному делу в отношении Запрягаевой, так как она была объявлена в розыск. Фигурантка была заочно заключена под стражу. За хищения средств энергетической компании ранее были осуждены бывшие генеральные директора ПАО "ДЭК" и ПАО "РАО ЭС Востока", еще два лица находятся в международном розыске. Так, в октябре 2020 года был осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей бывший директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш. По данным Генпрокуратуры, фигурант в 2009-2016‬ годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье "подстрекательство к присвоению или растрате". До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013‬ годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого работал генеральным директором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.

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общество , дальний восток, александр ефремов, ран