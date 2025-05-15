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Сборы страховщиков жизни в России выросли вдвое

Сборы страховщиков жизни в России выросли вдвое - 15.05.2025, ПРАЙМ

Сборы страховщиков жизни в России выросли вдвое

Общий объем премий страховщиков жизни в РФ в первом квартале 2025 года вырос более чем вдвое, до 469 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T13:13+0300

2025-05-15T13:13+0300

2025-05-15T13:13+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Общий объем премий страховщиков жизни в РФ в первом квартале 2025 года вырос более чем вдвое, до 469 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "По итогам первого квартала 2025 года суммарные премии страховщиков жизни выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, с 226 миллиардов до 469 миллиардов рублей", - сказал Уфимцев. Самые высокие темпы роста ВСС отмечает в сфере инвестиционного страхования жизни (ИСЖ): общий объем сборов там достиг 206 миллиардов рублей, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года в 3,9 раза. В ВСС напомнили, что ИСЖ как вид страхования перестанет существовать с 1 января 2026 года, на смену ему должно прийти долевое страхование жизни (ДСЖ), которое страховщики только начинают запускать. За первый квартал текущего года, по данным ВСС, объем собранных премий по ДСЖ составил всего 43 тысячи рублей. Уфимцев отметил, что основной запуск продуктов в этом виде страхования ожидается со второго квартала текущего года. По данным союза, сборы в накопительном страховании жизни (НСЖ) достигли в первом квартале 230 миллиардов рублей, показав рост на 85% в годовом выражении. При этом сборы в кредитном страховании упали на 49%, до 11 миллиардов рублей, а в иных видах страхования жизни – снизились на 21% до 22 миллиардов рублей. Уфимцев также отметил, что в первом квартале темпы роста выплат по страхованию жизни существенно опережали рост премий: за три месяца 2025 года суммарные выплаты увеличились в 3,5 раза, до 405 миллиардов рублей, против 116 миллиардов рублей за тот же период годом ранее. "Для меня важным показателем является не только то, что выплаты существенно увеличиваются, но и то, что при этом у страховщиков жизни очень большой рост денежных средств, которые находятся в резервах, - а эти средства очень важны для экономики", - заявил Уфимцев. По оценкам ВСС, совокупные резервы страховщиков жизни по состоянию на конец первого квартала 2025 года увеличились на 37%, до 2,145 триллиона рублей. На конец первого квартала 2024 года они составляли 1,578 триллиона рублей.

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