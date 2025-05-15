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"Петелинку" проверят после сообщений об обнаружении сальмонеллы
"Петелинку" проверят после сообщений об обнаружении сальмонеллы - 15.05.2025, ПРАЙМ
"Петелинку" проверят после сообщений об обнаружении сальмонеллы
Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:16+0300
2025-05-15T16:16+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Компания также проводит аудит поставщика. Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде, а также в других сетях - "Лента", "Магнит", "Ашан". "В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика", - сообщили в X5 Group. Компания уточнила, что по результатам проверки вынесет решение относительно продукции на распределительных центрах и в магазинах торговых сетей. "В области пищевой безопасности мы реагируем не только на обращения покупателей и официальные уведомления контролирующих органов, но и на каждое упоминание в источниках информации нашей компании, торговых сетей и наших поставщиков. И реагируем действенно: инициируем дополнительные проверки продукции, запрашиваем информацию у поставщика и применяем другие меры. И только удостоверившись в полной безопасности, оставляем продукт поставщика на полке", - заверили в X5.
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бизнес, москва, зеленоград, x5 retail group, роспотребнадзор, перекресток
Бизнес, МОСКВА, Зеленоград, X5 Retail Group, Роспотребнадзор, Перекресток
"Петелинку" проверят после сообщений об обнаружении сальмонеллы
X5 Group проверит продукцию "Петелинки" после сообщений об обнаружении сальмонеллы
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Компания также проводит аудит поставщика.
Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде, а также в других сетях - "Лента", "Магнит", "Ашан".
"В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика", - сообщили в X5 Group.
Компания уточнила, что по результатам проверки вынесет решение относительно продукции на распределительных центрах и в магазинах торговых сетей.
"В области пищевой безопасности мы реагируем не только на обращения покупателей и официальные уведомления контролирующих органов, но и на каждое упоминание в источниках информации нашей компании, торговых сетей и наших поставщиков. И реагируем действенно: инициируем дополнительные проверки продукции, запрашиваем информацию у поставщика и применяем другие меры. И только удостоверившись в полной безопасности, оставляем продукт поставщика на полке", - заверили в X5.
X5 Group в I квартале снизила чистую прибыль по МСФО на 24%