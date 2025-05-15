https://1prime.ru/20250515/x5-group-857609365.html

"Петелинку" проверят после сообщений об обнаружении сальмонеллы

"Петелинку" проверят после сообщений об обнаружении сальмонеллы - 15.05.2025, ПРАЙМ

"Петелинку" проверят после сообщений об обнаружении сальмонеллы

Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T16:16+0300

2025-05-15T16:16+0300

2025-05-15T16:16+0300

бизнес

москва

зеленоград

x5 retail group

роспотребнадзор

перекресток

https://cdnn.1prime.ru/img/82912/39/829123956_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8ed2c42e22c7a290603f775259ebdb99.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Образцы продукции компании "Петелинка" направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы, рассказали РИА Новости в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Компания также проводит аудит поставщика. Ранее в четверг в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе "Петелинка". В сообщениях уточнялось, что зараженные партии были выявлены в "Пятерочке" в Зеленограде, а также в других сетях - "Лента", "Магнит", "Ашан". "В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения. Помимо этого, мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика", - сообщили в X5 Group. Компания уточнила, что по результатам проверки вынесет решение относительно продукции на распределительных центрах и в магазинах торговых сетей. "В области пищевой безопасности мы реагируем не только на обращения покупателей и официальные уведомления контролирующих органов, но и на каждое упоминание в источниках информации нашей компании, торговых сетей и наших поставщиков. И реагируем действенно: инициируем дополнительные проверки продукции, запрашиваем информацию у поставщика и применяем другие меры. И только удостоверившись в полной безопасности, оставляем продукт поставщика на полке", - заверили в X5.

https://1prime.ru/20250505/msfo-857271687.html

москва

зеленоград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, зеленоград, x5 retail group, роспотребнадзор, перекресток