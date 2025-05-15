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Юань открыл торги в четверг ростом

Юань открыл торги в четверг ростом - 15.05.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги в четверг ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга прибавляет до 11,13 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга прибавляет до 11,13 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 7 копеек, до 11,13 рубля.

https://1prime.ru/20250514/yuan-857577578.html

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рынок, торги